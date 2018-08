Efe Nacional (15 ago)

JOAN BAEZ CANTARÁ HOY EN EL FESTIVAL DE CAP ROIG

La icónica Joan Baez, inspiradora del compromiso político a través de la canción, visita hoy el festival de Cap Roig.

La actuación de Joan Baez forma parte de su gira de despedida, denominada 'Fare Thee Well' y de presentación de su último trabajo, 'Whistle Down The Wind', después de cerca de seis décadas de música y activismo social.

"LA COMEDIA FANTASMA" SE REPRESENTA HOY EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE MÉRIDA

La compañía "Teatrapo Producciones" pone en escena hoy en el Festival de Teatro Clásico de Mérida "La Comedia del Fantasma", sobre un texto de Plauto.

Se trata de una propuesta de enredos construida por el dramaturgo Miguel Murillo y el director de la obra, Félix Estaire.

FINALIZA LA FERIA TAURINA DE SAN SEBASTIÁN CON PADILLA EL JULI Y MANZANARES

La feria taurina de San Sebastián finaliza hoy con otro de los más atractivos carteles del abono, que componen Juan José Padilla, que se despedirá de esta plaza, El Juli y José María Manzanares.

Se lidiarán toros de la ganadería salmantina de Garcigrande.

PROBABLES TORMENTAS FUERTES EN EL SUDESTE PENINSULAR

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para hoy miércoles la probabilidad de tormentas fuertes y acompañadas de granizo en puntos de las comunidades de Valencia y Murcia, Andalucía oriental y zonas próximas, especialmente a partir del mediodía.

También se darán algunos intervalos nubosos en el área cantábrica, el alto Ebro y el norte de Canarias, con probabilidad de chubascos ocasionales en el este de Cataluña, sin descartarlos en Mallorca y, a primeras horas, en los litorales del este y sureste peninsulares.