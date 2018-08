Efe Nacional (10 ago)

LA GENERALITAT ESPERA DAR HOY POR CONTROLADO EL INCENDIO DE LLUTXENT

El incendio que se inició en Llutxent el pasado lunes y ha arrasado más de 3.000 hectáreas de seis municipios de la provincia de Valencia "probablemente se podrá dar hoy por controlado", aunque su extinción tardará todavía unos días, según informó ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig.

"En este momento estamos al final del túnel de este episodio nefasto para nuestro patrimonio natural", manifestó Puig en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integral (Cecopi) del incendio en Llutxent, y "finalmente esta batalla se está ganando", añadió.

MANUEL CHARLÍN Y SU HIJO MELCHOR PASAN HOY A DISPOSICIÓN JUDICIAL

El patriarca del clan de los Charlines, Manuel Charlín Gama, y uno de sus hijos, Melchor Charlín Pomares, detenidos el martes en Galicia en una macrooperación contra el narcotráfico que desarticuló una organización criminal compuesta por más de 25 personas, pasan hoy a disposición judicial.

La investigación que ha desembocado en la desarticulación de esta organización dedicada a la introducción de cocaína en las costas gallegas, de la que formaban parte Manuel Charlín y su hijo Melchor se remonta a hace un año, cuando la Policía tuvo conocimiento de su actividad.

JUANES OFRECE HOY UN CONCIERTO EN EL STARLITE DE MARBELLA

El cantante y compositor Juanes se sube hoy al escenario del festival Starlite.

El colombiano echará así el cierre de su gira por España "Amarte Tour", con la que presenta su último trabajo discográfico "Mis planes son amarte".

EL EXVOCALISTA DE OASIS PRESENTA SU ÚLTIMO ÁLBUM EN EL FESTIVAL SONORAMA

El icono del pop británico Liam Gallagher, exvocalista de Oasis, presenta hoy su último álbum "As you were" en la segunda jornada del Festival Sonorama Ribera.

Para este segundo día también están programadas las actuaciones de Nada Surf y La M.O.D.A., entre otros.

PRECIPITACIONES FUERTES Y DESCENSO DE TEMPERATURAS EN VALENCIA

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy viernes precipitaciones localmente fuertes y persistentes en Valencia, donde además las temperaturas estarán en descenso, así como en toda el área mediterránea.

En Huesca, Cataluña, este del sistema Ibérico, Comunidad Valenciana y Baleares, se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales, que podrán ser localmente fuertes en Baleares y en Valencia, donde además serán persistentes.