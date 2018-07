Dos españoles crean una empresa con 40.000 euros y la venden por 800 millones

Montar una empresa puede ser tarea fácil, pero no lo es. A veces, encontrar la idea, el dinero y la gente adecuada no es tarea sencilla. Pero que tenga éxito, es más difícil todavía. Este es el caso de la 'startup' AlienVault, creada en el año 2007 por Julio Casal y Dominique Karg. E invirtieron en su proyecto 40.000 euros. Lo más sorprendente de todo es que ahora 12 años más tarde han vendido su empresa por 800 millones de euros al gigante americano AT&T, y dispone de 400 empleados ¿Cómo lo han conseguido?

Pero los dos grandes cerebros de la operación son Julio Casal, co-fundador y Jaime Balsco, programador. Apenas tenía el bachillerato cuando "fichó" por la empresa. Ahora ha conseguido ser el vicepresidente de la empresa a nivel mundial. Desde siempre demostró ser un pequeño genio de la informática, y él solo aprendió a manejar ordenadores y a aprender sobre ciberseguridad.

Montar la empresa no fue sencillo y menos su arranque. El mercado de la ciberseguridad es muy cerrado y conseguir llevar a las mejores empresas no es nada fácil. Había otro problema sumado al del mercado y es el financiero ya que en España vender un producto de ese tipo no es nada fácil, y por el contrari oen Estados Unidos es mucho más fácil y reporta mayores beneficios. Por fortuna, uno de sus primeros cliente fue Telefónica, y gracias a ellos arrancaron, tiraron para adelante, y llegaron a la cima del éxito en el año 2018, un año que nunca olvidarán.

Ahora, les ha llegado una oferta irrechazable. Una oferta de 800 millones de dólares del gran gigante AT&T.