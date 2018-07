Delegada del Gobierno central en Cataluña: “Se ha acabado el momento de la confrontación” en el conflicto catalán

Teresa Cunillera, delegada del Gobierno central en Cataluña, no duda en afirmar que “se ha acabado el momento de la confrontación” en el conflicto catalán. En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, Cunillera ha hablado sobre la reunión entre el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el President de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, la reunión entre respectivos vicepresidentes, así como la convocatoria de la comisión bilateral Estado-Generalitat, que no se citaba desde 2011, para ejemplificar el nuevo rumbo de ambos ejecutivos.

Cunillera dice que va a trabajar para construir una “sociedad válida para todo el mundo” desde posiciones ideológicas muy distintas. Cunillera reconoce que no convencerá a un independentista, pero tiene por objetivo establecer un espacio donde ambos posicionamientos “quepan”. Este es un objetivo, afirma, que “si fuera fácil lo haría cualquiera y como no lo es lo haremos nosotros”.

En lo que se refiere al debate sobre si el estado debería tener una mayor presencia en Cataluña, trasladando por ejemplo el Senado de Madrid a Barcelona, como se planteó en alguna ocasión, Cunillera dice que “igual es una buena idea”. Por ahora, la delegada del Gobierno central en Cataluña señala que ejercerá sus competencias “desde el punto de vista de la colaboración”. La llegada de los 60 refugiados el pasado 4 de julio al puerto de Barcelona es un ejemplo de la sintonía que quiere Cunillera que haya entre el ejecutivo de Sánchez y Torra.

Otra muestra del intento de acercamiento por la vía del diálogo del ejecutivo socialista, es el tuit en catalán que se publicó desde la cuenta oficial de Twitter del Palacio de la Moncloa, tras la reunión entre Sánchez y Torra. Cunillera opina que es una buena idea que una persona de Badajoz pueda tener la opción de cantar canciones en catalán. “Me encantaría saber euskera o gallego y no he tenido la oportunidad”, dice sobre esta cuestión. “Las lenguas no tienen que ser nunca un tema de confrontación, tienen que ser un punto de encuentro”, sentencia la delegada del Gobierno de España en Cataluña.

El 11 de septiembre es la Diada y como cada año hay expectación por saber quien asistirá a los actos institucionales. En este caso, Cunillera afirma que asistirá a “todos los actos institucionales”. Además, este año se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución Española y desde el Gobierno central lo van a celebrar y van a invitar a todas las instituciones, a pesar que quieran una reforma de la misma. “Nosotros hace mucho tiempo que decimos que se tiene que reformar la Constitución, lo hemos dicho y hemos hecho una propuesta, porque quisiéramos ser capaces de hacer una reforma de la constitución que produjera otros 40 años de utilidad para los ciudadanos”, dice Cunillera.

Además, este año se celebra el primer aniversario de los atentados que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils el 17 y 18 de agosto. A pesar de que la Generalitat no va a invitar al rey Felipe VI, Cunillera comparte la opinión de Colau, que sí lo va a hacer, y añade que tiene que haber el “compromiso de todos los que vamos de que esto [los atentados] no vuelva a pasar. Lo mejor que podría ocurrir es que fuéramos todos”.

En otro orden de cosas, llega el verano y, como cada año, las huelgas en los aeropuertos vuelven a ser noticia. A pesar de que los sindicatos CCOO, UGT y USO ya han dicho que van a convocar un paro general a principios de agosto en toda la red de aeropuertos de Aena, la delegada del Gobierno central en Cataluña se califica de “optimista informada” para afirmar que “estamos teniendo un verano tranquilo”. Cunillera continúa y dice que “hay un compromiso firme, potente y decidido de todo el mundo que trabaja en el aeropuerto de el Prat a que esto vaya bien”.