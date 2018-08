5 trucos para hacerte el selfie perfecto en el Gym

Instagram se ha convertido en el paraíso del selfie de las celebrities para plasmar su día a día y conseguir un mayor número de followers y likes ya sea en lugares apasionantes o en otros que no lo son tanto como los gimnasios. Aunque parezca mentira el Hashtag #Gym tiene ya más de 112 millones de publicaciones en redes como instagram. Y es que parece que “si no te haces un selfie en el gym, es que no lo pisas".

Tanto es así, que top models como Adriana Lima, Malena Costa, Gigi Hadid e Izabel Goulart se toman siempre un break durante su entrenamiento para inmortalizar ese momento.

Pero hacerlos y bien tiene su técnica. Sprinter, uno de los líderes nacionales en la distribución de moda sport y material deportivo desvela los trucos de las famosas para salir siempre perfectas: