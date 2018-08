Un colegio de Indonesia disfraza a sus alumnos al estilo del ISIS

Una guardería de Indonesia ha tenido que pedir disculpas publicamente después de disfrazar a sus alumnos, como yihadistas, para un desfile que realizaron en las calles de la ciudad. Los estudiantes vestían velo niqab y llevando recortes de cartón de rifles de asalto, que provocaron las indignación de los padres. Los organizadores se quedaron sin palabras después de vestir de esta forma tan inusual y mal vista por la sociedad, ya que lo peor, es que portaban "armas" niños de apenas cinco años. El grupo de unos 15 estudiantes participaba en un desfile por el día de la independencia de Indonesia el viernes pasado cerca de Surabaya, la segunda ciudad más grande del país.

La guardería, que se encuentra dentro de un complejo militar en la ciudad de Probolinggo, dijo que los trajes los cogieron del almacén para ahorrarles a los padres el precio de comprar otros nuevos. A su vez, negaron que las réplicas de armas y los velos de cuerpo completo promovieran el extremismo: "Nunca quise enseñar violencia a mis alumnos. Solo usamos los accesorios que ya teníamos para reducir los costos para los padres. Me disculpo profundamente" dijo el director de la escuela Suhartatik.

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5