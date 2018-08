A la chica que empujó a su amiga a 20 metros de altura "claramente, no le importa"

La chica que empujó el pasado viernes a Jordan Helgerson, de un puente a 20 metros de altura, vuelve a salir a la palestra por las declaraciones que uno de los familiares de Jordan ha hecho al diario The Sun: "Taylor ha estado saliendo como si nada hubiera pasado. Ella ha estado en una fiesta en la piscina y había fotos de ella en la feria del condado con un amigo en Instagram. Taylor no ha ido a Jordan para ver si está bien. Claramente, no le importa. Ella envió un mensaje a Jordan para pedir perdón, pero nadie cree que haya sido una sincera disculpa".

Recordamos que Jordan se fracturó cinco costillas, se pinchó el pulmón, y perdió el conocimiento en el aire. En el vídeo se puede ver como la "amiga", Taylor, empujaba a Jordan haciéndola caer desde 20 metros de altura, cuando ella había dicho anteriormente que tenía miedo a las alturas y que no quería saltar. La tía de Jordan, Kristie Morgan, reveló que su sobrina había sido "física y emocionalmente" marcada por la caída pero que no desea vengarse de Taylor. Ella dijo que Jordan, quien se despertó en el hospital "llorando de dolor", finalmente se fue a casa el viernes pero sufre ataques de pánico. Otro miembro de la familia le dijo a The Sun Online lo que Taylor hizo fue "horrible", pero "no desean nada malo contra ella".

Según las fuentes, Taylor dejó la escuela, está desempleada y vive con su abuela. Jordan le contó cómo se desmayó cuando la empujaron abruptamente por el borde del puente. Ella dijo a un sitio web local: "En el aire creo que podría haber perdido el conocimiento... Estaba despierta y consciente cuando llegué al agua". Alguien tuvo que nadar para rescatarla antes de que la llevaran al PeaceHealth Southwest Medical Center cercano en Vancouver.

Ashley Mahree, la chica que grabó y compartió el video en línea, dijo: "Esto parece ser casi criminal". Ella escribió en la descripción de YouTube: "Esto podría haber tomado una vida fácil, y creo que esta chica debe rendir cuentas de alguna manera". El departamento del Sheriff del Condado de Clark está actualmente investigando, pero se desconoce si se presentarán cargos.