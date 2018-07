El asesino de Lennon podría salir de prisión en agosto

El asesino de John Lennon, Mark David Chapman, podría quedar en libertad este mes de agosto de acuerdo con la información publicada por algunos medios de comunicación como el Daily Mail o el Daily News.

El cantante perdió la vida a causa de cinco disparos a la entrada del Edificio Dakota en el que residía. Fue el lunes 8 de diciembre de 1980 mientras el activista regresaba del estudio de grabación Record Plant Studio junto a su esposa, Yoko Ono. Nada se pudo hacer por él al perder el 80 % de su volumen sanguíneo.

Chapman, que ahora cuenta con 63 años, fue condenado a cadena perpetua y ahora permanece en una prisión de máxima seguridad en Wende, al norte del estado de Nueva York. Desde el año 2000 ha solicitado cada dos años su puesta en libertad condicional, si bien la Junta de Libertad Condicional se la ha rechazado hasta en nueve ocasiones porque "su libertad sería incompatible con el bienestar de la sociedad y, por lo tanto, despreciaría la seriedad del crimen".

Sin embargo, en esta ocasión los diarios apuntan a que la Junta estaría dispuesta a valorar el comportamiento del recluso por encima de la gravedad del delito.

Por el momento, Yoko Ono no ha hecho declaraciones, aunque cada vez que Chapman ha pedido la condicional, la mujer del ex Beatle ha enviado una carta a las autoridades en la que solicita que lo mantengan encerrado no solo por su seguridad, también por la del propio Champman, amenazado por los fans de Lennon.