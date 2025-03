¡VIVA EL PRENDIMIENTO!

Desde que nació hace 86 años, Antonio “El Durico” es un hombre vinculado a la Cofradía del Perdón que procesiona en Lunes Santo, y más en concreto al paso del Prendimiento. En ese paso, año tras año desde hace 50, se ha ido colocando una olivera de grandes dimensiones que precisamente se mimaba durante todo el año en el huerto de Antonio.

Desde hace tres años la olivera se queda fija en el paso del Prendimiento. No obstante, cada Semana Santa desde 2022 nace otro ritual: el corte de las ramas que dan luego realce al trono.

COPE Cogiendo la olivera

Son muchos recuerdos los que tiene este nazareno murciano de 86 años. Todos ligados a su familia, “Los Torraos”. Generación tras generación han sacado el paso bajo sus hombros. Antes con muchas dificultades, con estantes de poca estatura. De ahí que se les conociera como el paso de los pitufos. Ahora no. Ahora el Durico habla de nazarenos de capital....

A Antonio el Durico le marcó sin duda ese fatal accidente con la moto hace ya muchos años. Desde entonces no puede cargar el trono, pero no deja de acompañar a su Cristo. Pero si hablamos de momentos difíciles para la que se conoce como “casa del Prendimiento”, sin duda hay que referirse a los días de la pandemia. No poder desfilar era un calvario para esta familia. Pero también para eso encontraron una solución, con un trono improvisado que desfiló por un camino de huerta

COPE Los Torraos

También con mucha emoción cuenta Antonio que nada hubiera sido igual sin su fiel compañera. Su esposa Angelita, la camarera del paso. La que se encarga de tener todo a punto: desde planchar enaguas hasta cocinar paparajotes o preparar y luego distribuir las monas que se reparten en la procesión. Una camarera que ya casi no puede ver, pero que sigue sintiendo muy dentro la pasión por la Semana Santa y por este paso del Prendimiento.

No se queda atrás Antonio el Durico en sus peticiones. Él, a sus 86 años solo quiere poder caminar, lo justo para seguir acompañando al Cristo desde la iglesia de San Antolín.

Y ésta es la historia de una familia, la de Antonio el Durico y Angelita. Allí les dejamos, en su huerto de los olivos, preparando ya las ramas que con todo amor y la pasión le volverán a colocar al trono del Prendimiento en la próxima Semana Santa.