La Región de Murcia florece: la ruta sensorial por los paisajes más espectaculares 

La Región de Murcia se ha consolidado como un territorio singular capaz de florecer varias veces en un mismo año, un privilegio que la convierte en un destino único en Europa. Este fenómeno natural da lugar a un viaje sensorial que se extiende desde Cieza hasta Moratalla, pasando por Mula y el Valle de Ricote, donde la naturaleza se transforma en arte y sabor. Un viaje que hacemos de la mano del Instituto de Turismo.

La explosión de belleza de las cuatro floraciones principales se complementa con una amplia programación de actividades turísticas. Con la serenidad del almendro, la intensidad del melocotón, la armonía del azahar y la plenitud de la lavanda, la región vibra en un espectáculo para las emociones que ofrece Felicidad de la buena.

Turismo Región de Murcia Lavanda en el Campo de San Juan de Moratalla

Son experiencias para los cinco sentidos en los que disfrutar de un paisaje envolvente unido a la mejor gastronomía y el lugar ideal para reencontrarse. Hay actividades que invitan a acudir desde la Región y por supuesto a los turistas que busquen una experiencia sin igual.

00:00 Volumen Cerrar Turismo Región de Murcia Vídeo de la floración del azahar

Aromas de azahar y lavanda

En abril y mayo, el perfume del azahar inunda el Valle de Ricote. La flor del limonero, símbolo de equilibrio, espiritualidad y belleza, envuelve huertas y rincones mágicos en Ulea, Villanueva del Rio Segura, Ojós y Ricote, invitando a disfrutar del paisaje con todos los sentidos.

Las propuestas en el valle incluyen yoga entre limoneros, agroturismo con excursiones a fincas de cítricos y gastroexperiencias con degustaciones de productos locales como los paparajotes. Además, se puede disfrutar de vistas privilegiadas desde sus miradores.

Moratalla, la plenitud del verano

Turismo Región de Murcia Floración de lavanda en el Campo San Juan en Moratalla

El verano, entre junio, julio y agosto, trae la floración de la lavanda a Moratalla. Sus campos se cubren de tonos violetas y el perfume de las plantas aromáticas crea un refugio de calma donde el tiempo parece detenerse.

Con el Lalavand Festival, Moratalla celebra la fiesta de la lavanda con una completa oferta de experiencias. El programa gira en torno al arte, la cultura, la tradición y la gastronomía, con ferias, mercadillos, talleres, visitas guiadas y rutas eco-científicas.

La floración se vive como una experiencia sensorial absoluta donde recuperar la energía y disfrutar de la belleza de un paisaje único.