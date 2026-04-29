Los regantes del Tajo-Segura denuncian el “engaño” del Gobierno ante la decisión del Supremo

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha restado importancia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Diputación de Alicante contra el plan hidrológico del Tajo. Su presidente, Lucas Jiménez, ha calificado la decisión de intrascendente, ya que "la diputación no estaba legitimada para presentar una demanda". Los regantes mantienen los "ánimos fríos" y sin "grandes expectativas" de cara a la decisión clave del próximo 5 de mayo, cuando el alto tribunal se pronuncie sobre su propio recurso.

Una “gran patraña” de 1.450 millones

Jiménez ha denunciado que el agravante principal en este proceso ha sido el incumplimiento de las medidas compensatorias prometidas por el Gobierno. Estas medidas, que incluían la ampliación de desaladoras, plantas fotovoltaicas y la conexión de agua desalada con los regantes, sumaban una inversión de 1.450 millones de euros. Sin embargo, según el presidente del Scrats, de esa cifra solo se llegará "a una inversión de 100 millones, que es la pequeña ampliación de la desaladora de Águilas y la pequeña ampliación de Torrevieja", lo que supone apenas un 5% del total.

Todo fue una gran patraña" Lucas Jimenez Presidente del SCRATS

El líder de los regantes ha lamentado que "todo fue una gran patraña", ya que el plan del Ejecutivo se ha reducido a una única acción. "De todo lo prometido, de toda la salud del río, de todas las preocupaciones medioambientales, todo demostró ser falso, una mentira, salvo el recorte al trasvase Tajo-Segura", ha sentenciado Jiménez. Además, ha señalado que los plazos para ejecutar las inversiones con ayuda europea, fijados para junio de 2027, son ya inalcanzables.

El recorte como “promesa electoral”

Para el presidente del Scrats, la decisión de reducir el agua trasvasada responde a una motivación puramente política. Ha recordado que el presidente del Gobierno "prometió acabar con el trasvase a su electorado" en Castilla-La Mancha. "Al final ejecuta el recorte, pero no invierte nada en la salud del Tajo. Entonces, conclusión, ¿por qué ha ejecutado usted el recorte? Pues porque es una promesa electoral", ha argumentado.

A pesar del escenario, Jiménez ha afirmado que la situación es reversible por la misma vía que la ha provocado. "Lo que la política, lo resumo, nos ha robado, nos lo puede devolver la política por el mismo procedimiento", ha declarado. En este sentido, ha instado a que en el nuevo ciclo de planificación hidrológica se modifiquen los caudales ecológicos y se invierta "realmente" en la depuración de aguas para sanear el Tajo.