La Policía Nacional desmantela un 'supermercado de la droga' en Murcia que operaba 24 horas

La Policía Nacional ha detenido a trece personas (cuatro mujeres y nueve hombres) en Patiño (Murcia) por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

Los arrestados son considerados los responsables de un narcopiso que se dedicaba a la venta de todo tipo de sustancias estupefacientes durante las 24 horas del día.

Un 'supermercado' de la droga por turnos

La investigación, que se inició a finales del pasado mes de enero, llevó a los agentes hasta un inmueble en Patiño que funcionaba como un punto de venta de droga ininterrumpido. Según fuentes policiales, el lugar operaba como un supermercado de la droga las 24 horas del día, gracias a que los investigados realizaban turnos rotatorios. Esto permitía un trasiego constante de consumidores que entraban y salían del edificio.

Policía Nacional Imagen de la actuación policial

Un búnker con vigilancia permanente

El narcopiso estaba fuertemente protegido para dificultar la acción policial. Contaba con una puerta acorazada en la entrada, cámaras de seguridad que vigilaban los alrededores del edificio y personas dedicadas exclusivamente a tareas de vigilancia para alertar sobre una posible presencia de agentes.

La seguridad del inmueble era tal que para la apertura de la puerta fue necesaria la intervención del GOIT (Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas), una unidad especializada de la Policía Nacional que se desplazó expresamente desde Madrid. La investigación culminó con la realización de cinco registros: uno en el narcopiso y cuatro más en viviendas relacionadas con el entramado criminal.

Cocaína, un revólver y joyas

Durante los registros, los agentes intervinieron cocaína, marihuana, balanzas de precisión, dinero en efectivo, un revólver, dos vehículos y diversas joyas. La unidad de guías caninos de la Policía Nacional tuvo un papel muy relevante en la localización de las sustancias. No se descarta que las joyas tengan un origen ilícito y que fueran entregadas por los consumidores como pago a cambio de droga.

Finalmente, las trece personas que formaban parte de la organización, varias de ellas con un alto grado de peligrosidad, fueron detenidas. Tras su arresto, los principales investigados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para responder por los delitos imputados.