Murcia se erige en líder de la nueva era de la defensa europea

La Unión Europea ha entrado en lo que la propia Comisión ha definido como una “nueva era para la seguridad y la defensa”. Ante un contexto de creciente inestabilidad global, amenazas híbridas y ciberataques, la UE refuerza su política común, una decisión que cuenta con el respaldo ciudadano, ya que el 81% de los europeos apoya una política común de defensa. En este nuevo escenario, la Región de Murcia se está posicionando como un actor fundamental.

Hacia una Unión Europea de la Defensa

Adrián Zitelli, director general de Unión Europea en la Región de Murcia, ha señalado que este impulso se debe a que la paz “se ha convertido en algo frágil”. Por ello, la UE trabaja en construir una auténtica Unión Europea de la Defensa, apoyando a los Estados miembros para “modernizar, reponer y transformar sus capacidades militares” y promoviendo un mercado europeo de defensa más integrado para evitar la dependencia de terceros países.

Esta preocupación es compartida por la ciudadanía, con un 78% de los europeos preocupados por la seguridad. Según Zitelli, “esto demuestra que la sociedad quiere una Europa que sea más capaz de protegerse, más preparada ante las crisis que se vienen y más fuerte en un mundo donde los riesgos evolucionan muy rápidamente”. La respuesta incluye también una nueva Estrategia Europea de Seguridad Interior con acciones contra el terrorismo y el narcotráfico.

Esto demuestra que la sociedad quiere una Europa que sea más capaz de protegerse"" Adrián Zitelli Director general de Unión Europea en la Región de Murcia

El papel clave de la Región de Murcia

En este marco, la Región de Murcia contribuye “mucho más de lo que a veces se percibe”. El gobierno regional de Fernando López Miras anticipó esta tendencia hace cuatro años con el programa CAETRA, que según Zitelli, “es un programa pionero que se ha convertido en un modelo para otras regiones europeas” al impulsar un ecosistema industrial de pymes, startups y empresas tecnológicas orientadas a la defensa y la seguridad.

El liderazgo de la región se refleja también en su participación directa en la gobernanza europea de la defensa, ya que el presidente Fernando López Miras preside el grupo de trabajo sobre defensa del Comité Europeo de las Regiones. Este grupo garantiza que la dimensión local y regional esté representada en la política europea de defensa.

Como consecuencia, el próximo 16 de junio, Cartagena acogerá una reunión estratégica de este grupo por primera vez fuera de Bruselas. “Es un hito en toda regla”, ha afirmado Zitelli. El encuentro es una “oportunidad extraordinaria para reforzar nuestra posición, captar inversiones y demostrar que Murcia puede ser un actor clave en la Europa de la seguridad”, mostrando el potencial del programa Caetra.