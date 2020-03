FRECOM advierte de ausencia de material de prevención y de termómetros

La patronal murciana de la construcción FRECOM ha detectado falta de material de protección y de termómetros sin contacto para medir la temperatura de los trabajadores, y al ponerse en contacto con la empresa distribuidora farmacéutica Hefame, ésta le ha comunicado que el material ha sido intervenido por el Gobierno central para destinarlo a personal sanitario.

La mayoría de empresas del sector han empezado a acusar la falta de material de prevención y se han acabado mascarillas, guantes y geles desinfectantes, sin que haya sido posible adquirir más, por lo que algunas obras en centros sanitarios han sido paralizadas por razones de seguridad y se empiezan a parar obras por acuerdo entre promotor y contratista.

El Comité de Seguimiento Covid_19 de la patronal murciana FRECOM ha enviado una carta al ministro del Interior expresando la necesidad de transmitir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que no paralicen las obras, si bien reconoce que la paralización de las obras ocurridas el lunes 16 han sido en su mayoría subsanadas y que ayer pudo reanudar la actividad.

Las empresas de materiales han estado trabajando a puerta cerrada y reciben pedidos por teléfono y se han producido incidencias con dos empresas de Lorca y una de Puerto Lumbreras a las que la Guardia Civil les ha obligado a cerrar, sin embargo, han consultado con Policía Local y Ayuntamiento y les han indicado que podían abrir, y en la misma tarde del martes una de ellas ha reabierto en el régimen de pedidos por teléfono.

Asimismo se han suspendido los plazos administrativos de la mayoría de licitaciones en curso lo que ha dejado a muchos empresarios en situación de incertidumbre y las obras en ejecución han continuado su actividad, pero en general con una falta de material preventivo por escasez de mascarillas y guantes

Se han observado además diferencias de criterio entre los coordinadores de seguridad y contratistas en la interpretación de las medidas preventivas y las modificaciones de contratos de obras públicas en curso no se están aprobando, lo que da lugar a que los empresarios no puedan solicitar el 10% de liquidación de la obra, ni certificar la modificación.

En obras la mayoría de trabajadores se han personado en su puesto de trabajo y FRECOM no ha detectado ningún contagio entre los trabajadores, al tiempo que ha comprobado que sigue habiendo confusión en la forma de utilizar el medio de transporte de trabajadores.

La actividad extractiva se ha mantenido en los mismos niveles del lunes 16, quizá con una pequeña tendencia a la baja, pero no es significativa y cementos y hormigones mantienen una actividad normal con la cancelación de algunos pedidos por el cierre de obras.

Existe incertidumbre sobre el precio de los alquileres satisfechos por las empresas en viviendas cuando se ejecutan obras fuera de la Región y al no poder trasladarse a otra comunidad para continuar la obra y no poder usar la vivienda se plantea si el pago de los alquileres se podrá suspender por el no uso de la vivienda por esta causa de fuerza mayor.

Se han encontrado algunas dificultades a la hora de la comida por el cierre de los establecimientos de restauración y por la dificultad de mantener la distancia de seguridad en los comedores de la obra, concluye FRECOM.