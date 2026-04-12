El Festival Aéreo de San Javier 2026 calienta motores con novedades únicas en España

Queda menos de un mes para que el Festival Aéreo Internacional de San Javier 2026 vuelva a llenar los cielos de la Región de Murcia. El concejal de proyectos estratégicos, Héctor Verdú, ha desvelado los detalles de un evento que, según afirma, requiere meses de preparación para que "todo pueda salir y sea un éxito".

El festival se ha consolidado como un gran atractivo turístico, esperando recibir a más de 200.000 personas durante dos días en una localidad de 37.000 habitantes. Verdú destaca que la experiencia de los asistentes es clave para el éxito, con servicios "muy bien valorados" año tras año.

Impacto económico y desestacionalización

El evento tiene un impacto directo de más de 6.000.000 de euros en la comarca. Según el concejal, una de las claves es su celebración durante el Puente de Mayo, lo que fomenta la desestacionalización turística y logra que los hoteles de la zona de San Javier, San Pedro y Los Alcázares estén "prácticamente llenos".

Ayto San Javier Presentación del festival

Novedades en el aire y en tierra

Como gran novedad para esta edición, se ha programado una exhibición Sunset al atardecer para el sábado por la tarde, algo pionero en España. "Tendremos aviones que volarán al atardecer y, una vez que llegue el ocaso, a partir de las 9 de la noche, también unas avionetas con fuegos artificiales", ha explicado Verdú.

Además del espectáculo aéreo, el festival amplía su oferta con actividades para toda la familia en la zona PlayZone. La gran apuesta de este año es una experiencia inmersiva para que los asistentes puedan sentirse pilotos por un día.

Poder sentirte piloto de la patrulla Águila por un tiempo y hacer cualquiera de las piruetas que ellos hacen" Héctor Verdú Concejal de proyectos estratégicos

El programa se extiende durante todo el fin de semana. El viernes y sábado se podrán seguir los entrenamientos, mientras que la gran exhibición aérea tendrá lugar el domingo 3 de mayo de 10:30 a 15:00 en las playas de Santiago de la Ribera, con más de 50 aeronaves. Para gestionar la afluencia, se han habilitado más de 10.000 plazas de aparcamiento y autobuses lanzadera.

El concejal invita a todos los interesados a consultar la parrilla de aviones y la programación completa en la página web y redes sociales del festival. "Los aviones más importantes a nivel europeo van a estar en San Javier el primer fin de semana de mayo", concluye.