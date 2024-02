El campo se traslada a Murcia para pedir unas condiciones dignas

La gente del campo se ha cansado. No pueden más. Cierran negocios, se arruinan familias, llegar a fin de mes cada vez es más duro. Ha llegado un punto en el que a veces es más económico no recoger la cosecha que el valor que se recibe por ella. El relevo generacional es imposible, a pesar de que se han ido implementando las nuevas tecnologías para hacer los negocios más rentables. Ahora están a punto del cierre y los agricultores no quieren ese sufrimiento para sus hijos.

Hoy, se esperan alrededor de unos 500 tractores en Murcia, porque allí se están centralizando las quejas. Los agricultores no quieren fastidiar a los ciudadanos, pero sí necesitan que sus protestas tengan eco. Pancartas como "La agenda 20-30 Nos arruina" o "Jóvenes del campo con ilusión, especies en peligro de la extinción" esperaban la llegada de la tractorada desde diferentes puntos.

Reparto de hortalizas

En la espera de los tractores del campo de Cartagena, Lorca o el Altiplano, entre otras zonas, estaba repartiendo 12.000 toneladas de limones y hortalizas, como se ha ido haciendo en las últimas protestas en la Asamblea regional y en cada municipio. Las quejas no solo son de precio, pero los agricultores denuncian la injusticia. "No es posible que un calabacín en la mata cueste 0,00000 y lo veas a 3 euros en el supermercado". Puedes escuchar sus testimonios en Cope.

Son muchas las reivindicaciones que llevan y que además son las mismas desde hace años. Controles exhaustivos a los que son sometidos, pero que no cumplen los productos que vienen de otros países. La competencia desleal, las injustas condiciones en las que tienen que trabajar ellos que fueron esenciales en la pandemia. El agravante en la Región es que ha sido la Huerta de Europa y ahora la dejan morir según explican sus protagonistas. Hoy el campo ya no se calla.