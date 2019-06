La Policía Local de Murcia devuelve un perro desaparecido desde 2018 a su dueña tras encontrarlo herido

La Policía Local de Murcia ha encontrado en espinardo, a un perro que estaba perdido desde hace un año. El perro estaba herido de una pata. gracias al microchip, la Policía Local de Murcia ha localizado a sus dueños, y ha trasladado al perro de Espinardo a la pedanía de La Arboleja. La dueña había denunciado la pérdida del perro en 2018.

La Policía Local de Murcia encontró este domingo por la noche a un perro herido de una pata y perdido por Espinardo y, gracias al microchip, lo ha podido devolver a su dueña, que había denunciado su pérdida en 2018.

Por otro lado, agentes del Cuartel de El Palmar tuvieron que auxiliar este domingo al servicio de Zoonosis del Ayuntamiento de Murcia para recoger un perro en Sangonera la Seca.

Al parecer, el perro había mordido a dos personas cuando fueron a ponerle comida, a pesar de que el can no era suyo. "Moraleja: perro que no conoces no le toques el rabo", aconseja el citado Cuerpo.