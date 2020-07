"Los políticos de la Región no saben lo que hacen"

La Fundación Ingenio, FECOAM, PROEXPORT y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena coinciden: la Ley Integral de Protección del Mar Menor vuelve a poner el foco en la agricultura como única culpable de la degradación de la laguna. Así lo han denunciado esta mañana estas organizaciones, asegurando que las medidas que ahí se contemplan "son ineficaces, no servirán para salvar el Mar Menor y sí para dañar el principal motor económico de la Región de Murcia".

Aunque el proyecto de ley limita la actividad agraria al menos a 1,5 kilómetros de la laguna y aumenta los usos de carácter ecológico, las organizaciones agrarias subrayan que no se han tenido en cuenta informes objetivos realizados por la Universidad Politécnica de Cartagena "que demuestran que la desnitrificación del agua del Mar Menor es un hecho". Según Santiago Martínez, presidente de FECOAM, "no se nos ha escuchado; van a votar el día 22 sin saber lo que hacen. Están ciegos por hacernos daños y no sabemos por qué".

El vicepresidente de PROEXPORT, Javier Soto afirma que a la hora de buscar responsables "también se puede mirar al papel que ha jugado la construcción durante los últimos 30 años y ver qué cauces de ramblas se han tapado o se han modificado".

El presidente de la Comunidad de regantes de Cartagena, Manuel Martínez ha puesto el acento en la "celeridad" de la Junta de Gobierno de la Confederacion Hidrográfica del Segura para aprobar mañana una serie de medidas cautelares para proteger el Mar Menor, tras la declaración de su acuífero como masa en riesgo químico por contaminación con nitratos. Segun Martínez, "se trata de un asunto que requiere mucho más tiempo de estudio y plazo de alegaciones".

Desde la Fundación Ingenio, que aglutina a más de 10.000 agricultores del Campo de Cartagena, su presidenta Natalia Corbalán ha remarcado que "destruir la agricultura no es la solución para el Mar Menor porque la actividad agraria y el medio ambiente son perfectamente compatibles". Corbalán también ha recordado que, en caso de aprobarse la Ley Integral tal y como está planteada, "se pondría en riesgo la actividad agraria en la Región y miles de puestos de trabajo, viéndose afectado cerca del 50 por ciento del PIB regional.