Scrats denuncia que habrá años sin agua para regadío con cambio de reglas

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha advertido de que "habrá años en los que para regadío no haya ningún volumen trasvasable" si se aprueba la modificación de las reglas de explotación del trasvase y el aumento de los caudales ecológicos en el río Tajo.

Durante su comparecencia este martes ante la Comisión Especial del Agua de la Asamblea Regional, Jiménez ha asegurado que la revisión de las reglas de explotación del trasvase que está sobre la mesa “se hace fuera de plazo”.

En este sentido, ha añadido que, cuando se revise la planificación hidrológica nacional y, concretamente, los planes de tercer ciclo del Tajo, habrá que actualizar de nuevo las reglas de explotación y ha precisado que la revisión propuesta “supone un descenso de unos 13 hectómetros cúbicos de desembalse”.

Después se ha centrado en la intención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de aumentar los caudales ecológicos del Tajo, “totalmente injustificados”, según el criterio de Jiménez, y las consecuencias que eso puede tener para el trasvase.

Ha puesto el foco en el tramo de Aranjuez, el que más le preocupa porque “recibe muy pocas aportaciones naturales”, que actualmente tiene que tener un caudal de 6 metros cúbicos por segundo y donde la media de flujo anual desde 2015 a 2019 es de 9 metros cúbicos por segundo, según los datos que ha ofrecido Jiménez.

El presidente del Scrats ha afirmado que se propone aumentar ese caudal ecológico hasta los 8,52 metros cúbicos por segundo, lo que implicaría una reducción del 39% de los recursos para el regadío del Levante y que haya “años en los que para regadío no haya ningún volumen trasvasable”.

Este aumento en el caudal ecológico, que Jiménez ha explicado que se consigue gracias a las aportaciones la cabecera de la cuenca, puesto que en esa zona hay pocos aportes naturales por lluvias o escorrentías, supondrá “una detracción de 80 hectómetros cúbicos para el Levante” y un “aumento de los costes del regadío”.

Según los informes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que ha esgrimido Jiménez, la calidad de las masas de agua del tajo en el tramo de Aranjuez “son buenas”, por lo que no hay justificación para modificar los caudales ecológicos porque, además, se perjudicaría gravemente a los agricultores del Levante con la decisión.

El presidente del Scrats ha afirmado que, aunque está situación no sea “un jaque mate para el trasvase, desde luego es un jaque importante” que pone “en peligro” el acueducto Tajo-Segura, por lo que ha demandado “unidad y armonía” a los partidos y que "recorran juntos el camino” en defensa del trasvase.

Se ha referido a las soluciones propuestas por la ministra del ramo, Teresa Ribera, para suplir la reducción de agua que llegaría a Murcia del trasvase para afirmar que en la Región de Murcia se reutiliza un 98% del agua depurada, mientras que la media de España está en el 10,4%, por lo que esa medida “en esta cuenca no va a servir para paliar el efecto de una reducción tan drástica del trasvase”.

Sobre la desalación ha apuntado que no hay redes que conecten la zona donde se produce la desalación con las redes de distribución del trasvase, con lo que esos caudales no se pueden utilizar lejos de donde se produce.

En cuanto a la imagen que ha circulado en redes en la que se ve a Jiménez comiendo junto a empresarios agrícolas y el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que no promovió esa reunión, que no contaba “con la indiscreción” de alguno de sus asistentes y que no significa que apoye a Vox porque también se ha reunido con dirigentes de otros partidos, como Pedro Sánchez y Pablo Casado a pesar de las críticas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha afirmado que “no es el momento de cambiar las leyes de la explotación del trasvase” y, de hacerlo, debe ser con el consenso de los gobiernos implicados y ha anunciado una reunión “en los próximos días” en Valencia entre el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, y el presidente valenciano, Ximo Puig, para mostrar su apoyo a esta infraestructura.

Por su parte, el parlamentario del PP Jesús Cano ha afeado al PSOE que se haya opuesto a la aprobación de una declaración institucional en la Asamblea contra la modificación de los caudales ecológicos y las reglas de modificación del trasvase y les ha acusado de ser un “obstáculo para conseguir la unanimidad en la Región”.

Mientras, el portavoz parlamentario de Cs, Francisco Álvarez, ha lamentado “los ataques injustificados que está sufriendo el trasvase” y ha afirmado que “no nos pueden condenar a la desertización y al subdesarrollo”.

“Se quiere dejar de mandar agua para todo el Levante”, ha considerado el diputado de Vox Pascual Salvador, para añadir esto sucede porque no hay partidos “nacionales que velen por la nación”, lo que ha considerado un problema.

Por último, el diputado de Podemos Rafael Esteban ha lamentado que la política del agua se utilice para el “frentismo” y ha recordado que el pacto por el agua firmado en Castilla La Mancha en noviembre de 2020 fue rubricado por PP, PSOE y Cs.