Rafa Monclova: "Ante Almansa nos espera un partido duro"

El Real Murcia Baloncesto disputa este sábado 31 de octubre su segundo partido en casa correspondiente a la jornada 3 de la LEB Oro. El rival será el CB Almansa, ambos equipos llegan con una victoria y una derrota en su casillero. El técnico Rafa Monclova ha comentado en rueda de prensa que el conjunto manchego tiene por nombres una de las mejores plantillas de la competición, con jugadores de mucho nivel.

Tras la victoria en el último partido frente a Huesca, el entrenador murcianista ha asegurado que tras ganar todo es más fácil y ha insistido en que ya no existen los nervios de la primera jornada. “Los jugadores están con mucha seguridad y centrados en un partido que va a ser duro” ha dicho Monclova.

También ha querido reseñar que le hubiera encantado que en este partido hubiera público porque “los duelos con Almansa tienen un ambiente muy bonito donde los aficionados aprietan mucho tanto en Almansa como en nuestra casa y estas cosas motivan a los jugadores”

Aunque entiende las razones sanitarias por las que no puede haber público en las instalaciones no comprende el agravio comparativo que supone que ciertos clubes si que cuenten con el respaldo de sus aficionados y otros, en cambio, no puedan.

Por último, el técnico sevillano ha querido incidir en la problemática que se está produciendo con las estadísticas en los partidos porque “las oficiales no se corresponden con la realidad”. “Así es muy difícil un balance del partido y una categoría como la LEB Oro no se puede permitir este tipo de situaciones” ha finalizado Rafa Monclova.

Tras la rueda de prensa, Rafa Monclova ha tenido el detalle de dedicar unas palabras de agradecimiento y mostrar el pésame por el fallecimiento el sábado por la noche del padre de un trabajador del Príncipe de Asturias, fiel seguidor del Real Murcia Baloncesto. Desde el club, mostramos nuestro más sentido pésame y mandamos un abrazo a la familia.