Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa en casa

Acompañado por su obispo auxiliar, Mons. Sebastián Chico, y los dos sacerdotes que les están acompañado en las celebraciones durante esta cuarentena, el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, ha presidido la misa de las 10:00 horas, retransmitida por 7 Televisión, en esta mañana de Domingo de Ramos, día en el que se inicia la Semana Santa.

La celebración ha comenzado en el patio del Palacio Episcopal con la bendición de las palmas y una pequeña procesión hasta el interior de la capilla de Santiago Apóstol, donde ha tenido lugar la Eucaristía. En el inicio de la Semana Santa, el obispo de Cartagena ha destacado que Jesús acepta su muerte con serenidad, “así se cumple la promesa que Dios hizo a Isaías: El cordero llevado al matadero no abría la boca, y no lo hizo”. Recordando la Pasión de san Mateo leída en el Evangelio de hoy, Mons. Lorca ha señalado que Jesús “dejó a un lado su condición divina para pasar por este trance, abriendo el momento de Dios, que no es otro que vencer a la muerte. No va a ser una semana triste y de terror, sino que nos recordará la historia más grande de la humanidad, en la que la cruz está en el camino de una victoria serena”.

A través de la televisión, el obispo ha invitado a los fieles a vivir esta Semana Santa en casa con esperanza: “Hay vida y la prueba es que el Señor va por delante, abriendo el camino, vamos hacia la vida”.

Mons. Lorca ha recordado, una vez más, a los fallecidos a causa del Covid-19, a los enfermos, religiosas y religiosos, a las familias y laicos, animándoles a vivir intensamente esta Semana Santa desde sus hogares. También se ha referido a los sacerdotes: “Estáis ofreciendo vuestras vidas y haciendo todo lo que se os ocurre para llegar a la Iglesia y mantener el ánimo vivo”.

La misa de este Domingo de Ramos será retransmitida también en Popular Televisión a las 12:00 y a las 19:30 horas.