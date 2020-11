Villegas dice que la curva se encuentra en fase de "meseta" y espera que descienda la próxima semana

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha dicho este jueves que en las últimas cuatro semanas la curva de contagios de coronavirus "se ha ido aplanando" en la Región de Murcia, con lo que ahora se encuentra "prácticamente en una fase de meseta" que espera comience a descender la semana próxima.

"Estamos viendo una ligera disminución en la incidencia en los casos detectados con respecto a la semana anterior. Espero que al final de la semana se consolide este aplanamiento de la curva y la semana que viene ya podamos ver el descenso de la incidencia en la Región", ha dicho el consejero en una rueda de prensa.

No obstante, Villegas ha insistido en que "aún nos queda mucho camino por andar", y esto pasa por seguir aplicando varias "reglas de oro" entre las que se encuentran reducir la vida social "a lo imprescindible", limitar las salidas, sobre todo por parte de los sectores vulnerables, usar la mascarilla y ventilar los espacios.

Ha indicado que es "difícil" saber con exactitud cuáles de las medidas puestas en marcha han contribuido en mayor proporción a ese descenso "porque hay muchas variables que están actuando", al tiempo que ha defendido la necesidad de seguir aplicándolas para luchar contra el virus.

En este sentido, el titular de Salud ha adelantado que el Comité de Seguimiento Covid analizará este viernes, cuando se cumplen dos semanas de la restricción de la movilidad en la Región de Murcia y en cada uno de sus 45 municipios, los "primeros resultados" de esta medida.

Un "rayo de esperanza"

Respecto a la vacuna contra el coronavirus, ha insistido en que supone "un auténtico rayo esperanza" pero "no nos puede llevar a la relajación, sino todo lo contrario". "Esta vacuna supone una pequeña luz al final del túnel, pero mientras llega tenemos que seguir actuando con la máxima prudencia", ha apostillado al respecto.

Villegas ha aclarado que el Gobierno regional, dentro del plan de contingencia, ha gestionado el aprovisionamiento de dos millones de jeringuillas y prosigue haciendo acopio de todo el material necesario de cara a "estar preparados para cuando llegue el momento".

En relación al reparto de las dosis, ha indicado que la Ponencia de Vacunas está trabajando en ello porque debe responder a unos criterios homogéneos en todo el territorio nacional, si bien "lógicamente se va a atender" primero "a la población más vulnerable".

Por el momento no se ha establecido el número de vacunas que corresponde a cada comunidad autónoma, aunque se van distribuir "al mismo tiempo y de la misma manera" en cada territorio.

En lo que se refiere a los trabajos logísticos para el transporte y almacenamiento de la vacuna, el consejero de Salud ha apuntado que ya se ha hecho el acopio necesario del material y ha definido la red de distribución, que probablemente será "muy parecida" a la utilizada para la vacuna de la gripe.

Ha aclarado que, por ahora, la Comunidad no tiene previsto incorporar más rastreadores. "Le pedimos al ministerio 80 que luego fueron 100", ha aseverado.

"Con los que se incorporaron la semana pasada y con la previsión de incorporación en la próxima quincena en Salud Pública completamos los suficientes rastreadores", ha dicho, con lo que el número de efectivos dedicados a esta tarea en la Región se situará "por encima de lo que marca la OMS", sin contar a quienes trabajan en los municipios.

Test de antígenos a familiares postitivos

Preguntado sobre cuándo se comenzarán a realizar los test antígenos a familiares y contactos estrechos que convivan con un positivo, ha indicado que "estamos trabajando ya con todos los centros de salud", con lo que es posible que "a partir de la semana que viene" se ponga en marcha el protocolo.

Respecto a la situación de las residencias de la Región de Murcia, Villegas ha considerado que "no hay desasistencia" y que en estos espacios "se está trabajando de manera muy coordinada desde el principio", de manera que "no me atrevo a decir que hay un problema ahora mismo".

PCR a quientes provengan de países con alta incidencia

El consejero ha recalcado que el coronavirus "no entiende de fronteras y territorios" y las medidas aisladas o referidas solo a un parte "no tienen ningún efecto si no se controlan los accesos externos".

Por ello, ha calificado de "importante" la decisión impuesta por el Gobierno central de exigir una prueba PCR a las personas que provengan de un país con alta incidencia.

"De nada sirve nuestro esfuerzo si no somos capaces de controlar la entrada en masa de personas procedentes de estas zonas calientes y presumiblemente portadores de este enemigo contra el que luchamos", ha agregado.

Para Villegas, el problema de los casos importados no es el número, es decir, si se registran pocos o muchos, sino las consecuencias que originan.