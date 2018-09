Unas 18.400 personas han asistido a las actividades culturales de verano en el Mar Menor

Unas 18.400 personas han asistido al centenar de actividades de cine, teatro, ópera, cuentacuentos, conciertos y talleres gastronómicos organizados por la Consejería de Turismo y Cultura en los cuatro municipios costeros del Mar Menor durante los meses de julio y agosto.

La consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, calificó de "éxito" la acogida por parte de los veraneantes de las actividades programadas en 'Mar Menor,+ cultura de la que imaginas', cuyo "objetivo ha sido dinamizar, promocionar y potenciar esta atractiva zona de la Región". Así, "la oferta de nuestras playas se ha enriquecido con actividades culturales y gastronómicas para todos los públicos", afirmó.

Entre las actividades que más afluencia de público han contado destaca el concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 'Show Must Go ÖSRM' en la playa de Los Narejos en Los Alcázares, que congregó a más de 6.000 personas, o los 5.000 espectadores que asistieron a las 18 proyecciones de cine gratuitas al aire libre destinadas sobre todo al público familiar y en las que se pudieron ver desde títulos clásicos como 'Desayuno con diamantes' o 'El Mago de Oz', a recientes éxitos como 'La ciudad de las estrellas: La, La, Land', 'La librería' y 'La Llamada', o películas infantiles como 'ET. El extraterrestre',

El fomento a la lectura también ha tenido cabida en la programación. El Bibliobús de la Biblioteca Regional desplazado a las zonas de costa ha realizado más de 3.000 préstamos de libros, además de las actividades de cuentacuentos.

El teatro de calle, que es este año ha sido una novedad, ha contado con la asistencia de más de 2.000 personas en las cuatro actuaciones que se han desarrollado en los diferentes municipios. También se han organizado talleres en los que se han dado a conocer la gastronomía, los productos locales y la historia de la Región.

En definitiva, se ha tratado de buscar una "gran oferta para disfrutar de la cultura, el cine, el teatro, la música y que ha servido para promocionar el Mar Menor y aumentar la oferta de ocio y cultura en nuestras playas durante los meses estivales y coincidiendo con la mayor llegada de turistas", concluyó la consejera.