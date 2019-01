UCAM Murcia CB toca fondo en Zaragoza (88-68)

UCAM Murcia CB es un barco a la deriva con un capitán, Javier Juárez, no encuentra soluciones para dar un giro a una situación muy peligrosa que les hunde en la clasificación. El cuadro universitario se ha convertido en un equipo sin rumbo en ataque y con una defensa cada vez más vulnerable, es un equipo sin confianza y con exceso de nervios, jugadores que son importantes en la plantilla, como Rojas, Soko, Oleson, están muy lejos de lo que fueron en temporadas anteriores. UCAM CB es actualmente un equipo en el que muchos jugadores hacen la guerra por su cuenta y siempre está a merced del rival. En Zaragoza los murcianos han encajado la cuarta derrota consecutiva en liga y se complica la situación clasificatoria. Parafraseando a Toshack se trata de un equipo en el "sobre la pista están como pollos sin cabeza".

El UCAM Murcia CB llegaba a Zaragoza con el espíritu de darle la vuelta a los últimos partidos, en los que no habían mostrado su verdadera cara, llena de garra e intensidad en la defensa. Frente a ellos, un Tecnyconta Zaragoza que estaba siendo una de las revelaciones de esta Liga Endesa, con un juego vistoso y efectivo. El Día de Reyes tenía todos los condimentos para vivir un gran partido.

El primer cuarto comenzaba con un torbellino zaragozano, que movía a placer el balón en la pista. Los universitarios veían muy pequeño el aro y el parcial era de 9-0. Lo tenía que parar Javi Juárez, que pedía a los suyos más intensidad en la defensa. Sin embargo, los murcianos no encontraban la jugada y poco podían hacer ante un Okoye muy acertado (11 puntos a final del cuarto). A pesar de los triples de Kloof, Doyle y Rudez, los maños, con más de 80% de acierto en tiros de 2, y el 100% (4/4) en el triple, ponían el partido en su balanza (31-14).

El UCAM Murcia CB despertaba en el arranque del segundo cuarto, con un parcial de 6-0, que apretaba un poco el marcador. Sin embargo, Okoye tenía su día, y que el fuera MVP de la jornada anterior explica por qué. A los 15 minutos de partido ya llevaba 6 triples, 3 tras el parcial universitario, que volvían a poner tierra de por medio. Y es que el vendaval no paraba, y el Tecnyconta Zaragoza se sentía a placer, siendo precisos en el robo de balón y efectivos en los tiros desde toda la pista. Conseguían cortar la sangría a través de los tiros libres y el parcial del cuarto era favorable a los murcianos, pero Zaragoza era una máquina engrasada que llevaba el partido al descanso con un marcador de (43-27).

La historia no cambiaba en el tercer cuarto. Okoye seguía con su recital y Tecnyconta Zaragoza mandaba en todos los centímetros de la pista. El UCAM Murcia intentaba buscar tiros liberados para sus jugadores exteriores, pero el aro se hacía muy pequeño cuando tiraban los universitarios. A pesar de que bajaron la intensidad, los maños contaban con una buena renta que les mantenía tranquilos. Los murcianos iban a remolque, con pequeños destellos de algunos de los jugadores (61-44).

Poco misterio iba a tener el último cuarto. Con +17 en el marcador para los zaragozanos, era un mero trámite. El UCAM Murcia CB cerraba una tarde aciaga en el Príncipe Felipe (88-68), en la que los mejores fueron Askia Booker con 24 puntos, 3 rebotes y una asistencia; y Milton Doyle, con 11 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

Al final del partido Alejandro Gómez, Director General del club, ha indicado que "esto no es un problema de entrenador y que ojalá fuera tan fácil como cambiar de entrenador y que los balances hay que hacerlos en junio". A pesar de las palabras de Gómez no habría que descartar ningún tipo de medidas. La afición, que ya mostró su malestar en el partido ante Estudiantes, ha sido muy dura con el técnico durante toda la jornada con entrenador y equipo en las redes sociales.El técnico ha manfiestado en la rueda de prensa posterior que "por supuesto que tengo fuerzas para darle la vuelta a la situación. No hay dudas que vamos a trabajar para volver al camino del triunfo".