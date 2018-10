UCAM Murcia CB supera al Ventspils en Champions (91-85)

UCAM Murcia CB camina con paso firme en la Champions después de superar al conjunto letón del Ventspils por 91-85 en el Palacio de los Deportes, en la segunda jornada de la fase de grupos. El equipo de Javier Juárez se ha complicado, por momentos, un partido que tendría que haber ganado con una mayor comodidad e incluso en la recta final del último cuarto una diferencia que llegó a ser de 14 puntos cuando se entraba en el último minuto. Un partido más el técnico universitario ha rotado a sus hombres e incluso en el último cuarto ha surgido la figura de Askia Bookers anotando y asistiendo a sus compañeros. Además del triunfo esta se puede considerar como la mejor noticia del partido. Los universitarios han dominado el rebote y jugadores como Delia, Cate, Oleson y Urtasun han rayado a una gran altura. De esta forma UCAM cierra una serie de cinco partidos consecutivos como local que se ha saldado con dos victorias en competición europea, una en liga y dos derrotas, una en cada competición.

El conjunto murciano salía a pista con un quinteto muy compensado-Kloof, Oleson, Doyle, Soko y Delía-con el objetivo de mantener la buena defensa de los últimos partidos y sumar la segunda victoria en la Basketball Champions League. Sin embargo, el UCAM Murcia iniciaba el partido muy frío, desacertado en ataque y muy pasivo en defensa. Esto permitía al conjunto letón, liderado por Gulbis, adquirir la primera ventaja del partido (3-9 tras los primeros 4 minutos de juego). No le gustaba a Javi Juárez el juego de su equipo, y rápidamente metió a pista a Emanuel Cate por el argentino Marcos Delía. Con el rumano en cancha subió el nivel defensivo y el conjunto universitario igualó el marcador a falta de tres minutos para finalizar el primer periodo (12-12). La vuelta a pista de Delía y los puntos de Alex Urtasun (6 puntos consecutivos) terminaron de enchufar al UCAM Murcia. Ventspils no veía la manera de anotar en los últimos minutos de cuarto y el pívot argentino se convertía en el dueño de la pintura (8 puntos y 6 rebotes tras los primeros diez minutos), permitiendo al conjunto universitario marcharse tres arriba (20-17) en un cuarto donde no comenzaron muy acertados.

Ventspils iniciaba el segundo periodo muy entonado, y con dos triples consecutivos volvían a ponerse arriba en el marcador (20-22). Volvía a pista Cate, con dos faltas personales, para dar más consistencia en defensa al equipo murciano. No obstante, los letones aprovechaban los fallos en defensa del conjunto local para aumentar la renta hasta los seis puntos, lo que obligó a Juárez a pedir tiempo muerto. Un triple de Oleson y los puntos en la pintura de Cate contrarrestaban la racha anotadora de Anthony Beans (8 puntos prácticamente consecutivos). No estaba cómodo en pista el UCAM Murcia, y a diferencia de otros encuentros, la defensa brillaba por su ausencia. Cuando todo parecía que Ventspils se iba a marchar al descanso arriba en el marcador, aparecieron Oleson y Urtasun para poner uno arriba al conjunto murciano a falta de minuto y medio para el final del cuarto (37-36). Finalmente, una canasta sobre la bocina de Aron Johnson mandaba el encuentro igualado al descanso (38-38).

Volvía de vestuarios el UCAM Murcia con otra intensidad en defensa, teniendo Ventspils que alargar mucho los ataques y eligiendo malos tiros. En ataque, un enchufado Oleson continuaba ametrallando el perímetro del conjunto letón. Un triple y un tres más uno distanciaban al equipo local en el marcador (45-40), tras tres minutos de juego. Si algo estaba funcionando en el UCAM Murcia en el encuentro era su juego interior. Tanto Cate como Delía estaban cuajando un partidazo y los pívots del equipo letón no podían frenarlos (4 faltas cada uno). Ventspils, con 5 puntos consecutivos, volvía a igualar el partido y el conjunto universitario volvía a desaprovechar una oportunidad para distanciarse en el marcador. Doyle, no muy acertado en la primera parte, volvía a pista en lugar de Brad Oleson. El de Alaska se marchaba al banquillo con una gran ovación tras realizar una gran labor tanto en defensa como en ataque. Un parcial de 7-0 para los locales, liderado por Alex Urtasun, dejaba el marcador en 60-54 faltando minuto y medio para finalizar el tercer periodo. La dupla Urtasun-Cate continuaba haciendo mucho daño a la defensa letona. Un gran pase de Booker en forma de alley-oop para Marcos Delía permitían al UCAM Murcia marcharse ocho arriba a falta de diez minutos de juego (66-58).

De la misma manera que finalizó el tercer cuarto comenzaba el último periodo. Una gran acción de Askia Booker llevaba la ventaja hasta la decena. El nivel defensivo del equipo universitario había aumentado y el acierto de Ventspils ya no era el mismo que el de la primera parte. Con un parcial de 6-0, el UCAM Murcia forzaba al conjunto letón a pedir tiempo muerto tras dispararse la ventaja hasta los 14 puntos. Rudez en defensa y Booker en ataque levantaban los aplausos de la afición. No obstante, Ventspils no tiraba la toalla y desde la línea del tiro libre bajaban la diferencia a los diez puntos. Pero Booker, espléndido en la dirección de juego en el último periodo, y Doyle, desde el triple, mantenían la diferencia en 12 puntos. Un espléndido cuarto de Booker (10 puntos y 3 asistencias) permitía al UCAM Murcia conseguir la segunda victoria en la Basketball Champions League. 91-85 en un partido donde el conjunto murciano no comenzó muy centrado en defensa, pero en el que fue aumentando su nivel conforme avanzaba el partido. Los mejores por parte local fueron Oleson (10 puntos y una gran dirección de juego para 16 de valoración), Urtasun (15 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias para 23 de valoración) y los dos pívots (21 puntos, 15 rebotes y 3 tapones entre Delía y Cate). Por parte visitante, Jakovics (17 puntos) y Beane (14 puntos), los más destacados.