UCAM Murcia CF supera al Marbella y acaba el año como líder (1-0)

El UCAM MurciaCF aprovecha la victoria del Real Murcia ante el Melilla y se coloca como líder del grupo IV de Segunda B. De esta forma el conjunto de Pedro Munitis, que ha sumado la sexta victoria consecutiva como local, despide el año en lo más alto de la tabla clasificatoria. El gol de Julen Colinas a falta de poco más de veinte minutos para el final ha sido suficiente para derrotar a un rival que ha puesto muy cara la victoria de los universitarios.

Saltaba al terreno de juego de La Condomina el UCAM sabiendo que un triunfo le dejaría como líder para acabar este 2018. Desde el principio ha quedado claro que no iba a ser fácil ya que el cuadro marbellí ha estado muy bien plantado sobre el campo y no ha permitido a los locales hacer su juego de las últimas semanas en su estadio. Los visitantes no se han limitado a defenderse y ejerciendo una fuerte presión sobre la salida de balón del UCAM han conseguido que estos no se encontraran en ningún momento cómodos. En los primeros 45 minutos no ha habido apenas acercamientos a las porterías y tanto Wilfred, por los visitantes, como Germán, por los locales, apenas han tenido que intervenir. Ha sido una primera mitad sin un dominador claro y con un juego poco atractivo. De esta forma se llegaba al descanso y los técnicos se veían obligados a intentar buscar soluciones para que alguno de los equipos marcara. Parecía claro que el conjunto que se adelantase en el marcador tendría muchas más opciones de sumar los tres puntos.

El segundo acto comenzó de una manera similar aunque no el paso de los minutos el UCAM impuso una velocidad más buscando el gol del triunfo. Las jugadas más peligrosas llegaban por la banda izquierda, tanto con Collantes como con el lateral Migue García, quien en el mintuo 60, en dos acciones seguidas ha tenido muy cerca la opción de abrir el camino del triunfo. Pedro Munitis ha movida ficha colocando sobre el terreno de juego al murciano Titi por un voluntarioso, aunque poco efectivo, Manu Onwu. El momento que ha marcado el punto de inflexión ha llegado en el minuto 68 cuando,desde la banda izquierda, Juanjo Collantes ha puesto un balón que Julen Colinas, de cabeza, ha aprovechado para hacer el 1-0 y despertar a la afición local. Después de encajar el gol el Marbella ha buscado el empate mientras que el UCAM esparaba atrás para montar contragolpes que pudieran servir para sentenciar el partido.En el minuto 83 el guardameta local, Germán Parreño, ha evitado el empate tras un cabezado de Juanma. Hasta el final los visitantes lo han intentado pero los locales, muy seguros en defensa, lo han impedido en incluso han tenido opciones de ampliar el marcador. El equipo universitario llega al parón navideño como líder y buscará el campeonato de invierno en la última jornada de la primera vuetla en Talavera de la Reina.