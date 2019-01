UCAM Murcia CB sigue su caída con una dura derrota ante Estudiantes (73-88)

UCAM Murcia CB encaja su tercera derrota consecutiva, frente a Estudiantes, y se despide de la Copa del Rey además de estar cada vez más cerca de los puestos de descenso. El conjunto murciano se mostró, durante los cuarenta minutos de juego, como un equipo sin rumbo, falto de dirección y superado en todo momento por un rival que llegó al Palacio de los Deportes sabiendo qué tenía que hacer para superar a un rival que, con el paso de las jornadas, se ha venido abajo y muestra excesivas carencias además de parecer que el entrenador no sabe qué hacer para revertir una situación cada vez más complicada. El público comenzó a protestar a sus jugadores en la recta final y mostró su malestar hacia un entrenador en el que no tiene ninguna confianza. El crédito del técnico madrileño parece comenzar a agotarse. En este partido no se puede poner como excusa la actuación arbitral, no estuvieron bien pero no tuvieron ningún tipo de influencia en el desarrollo del juego.

Javi Juárez repetía el quinteto -Kloof, Oleson, Rojas, Soko y Tumba- con el que los murcianos iniciaron el partido frente a Divina Seguros Joventut. Charlon Kloof era el encargado de inaugurar el marcador desde la línea de personal en un comienzo de cuarto marcado por el gran ambiente de baloncesto que se respiraba en el feudo murciano. Un Tumba muy acertado en ambos lados de la cancha generaba las primeras ventajas para el cuadro local llegado el ecuador del primer periodo (12-7).

Sin embargo, Brizuela, con 8 puntos casi consecutivos, ponía a los colegiales por delante y obligaba al técnico local a pedir tiempo muerto. 50 segundos para terminar el primer envite servían a Urtasun y a Doyle para poner el 23-23 en el marcador con dos triples consecutivos.

La defensa, clave en el juego universitario, no estaba ajustando del todo bien y Shayne Whittington lo aprovechaba para poner a Estudiantes de nuevo por encima en el marcador (27-30 min. 7). Era entonces cuando Javi Juárez aprovechaba para meter más madera con la vuelta a pista de Oleson, Tumba y Soko, en busca de una mayor actividad defensiva que permitiese al conjunto universitario llegar al descanso con el encuentro igualado (36-42). Una vez más el UCAM Murcia se crecía ante las adversidades y con un gran Brad Oleson dejaba el partido en un puño a 40 segundos para la media parte.

Finalmente, una canasta de Charlon Kloof sobre la bocina mandaba el encuentro a vestuarios con 43-44 en el luminoso.

El conjunto murciano debía mejorar la selección de tiro y la intensidad defensiva si quería acabar llevándose el partido. Si los murcianos metían dos triples para irse al descanso igualados, Brizuela (13) y Whittington (12) respondían con un parcial de 0-11 en dos minutos de juego que obligaba a Juárez a parar el partido (45-55).

Kloof y Soko llevaban el encuentro a lo físico y con dos jugadas espectaculares reducían la diferencia a tan solo seis puntos. Una técnica muy rigurosa por flopping de Kloof y el acierto de Cook desde el perímetro frenaban de seco el intento de remontada murciano y distanciaban a los colegiales hasta los 12 puntos. Unos dos últimos minutos marcados por el desacierto y las pérdidas de balón ponían fin a un tercer cuarto en el que los locales habían ido de menos a más (61-68).

La primera canasta del último parcial llegaba de la mano de un Ovie Soko que estaba siendo el líder de la remontada universitaria. Los puntos del británico (14) y la picardía de Oleson dejaban el encuentro igualado (67-68 min. 7). Sin embargo, con Omar Cook y Clavell sumándose a la anotación colegial, Movistar Estudiantes se distanciaba en el marcador por tercera vez. Los madrileños empezaban a encarrilar un partido que lideraban gracias a su acierto en el tiro (60% en triples y 50% en tiros de dos).

Finalmente, derrota del UCAM Murcia por 73-88 frente a Movistar Estudiantes en un partido donde las pérdidas (15) y la falta de intensidad defensiva condenaron a los de Javi Juárez. Segundo encuentro consecutivo que pierden los universitarios en su feudo que los aleja por completo de la Copa del Rey. Soko (14 puntos y 8 rebotes) el más destacado de los locales.