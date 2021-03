La UCAM crea la Cátedra de Relaciones Internacionales y Estudios Europeos

La internacionalización es un ámbito estratégico para la Universidad Católica de Murcia y, como consecuencia de ello, ha puesto en marcha una nueva iniciativa, creando la Cátedra Internacional de Relaciones Internacionales y Estudios Europeos. Su director y catedrático extraordinario es Alejandro Blanco Fernández, quien atesora una excelente trayectoria en el ámbito de la representación ante organismos internacionales; es doctor en Economía por la Universidad Camilo José Cela y consejero del Ministerio de Hacienda en la Representación de España ante la Unión Europea.

Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Católica de Murcia, considera que esta cátedra, que se inserta en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, “tiene entre sus fines, dar cobijo e impulsar estudios de postgrado como el ‘Master in European Union Studies and Human Rights’ o el ‘Master in Internacional Relations’, además de fomentar la investigación en el ámbito de las relaciones internacionales, generando estudios a todos los niveles, incluyendo el doctorado”.

Grado en Relaciones Internacionales

Otro de los fines de esta nueva cátedra será propiciar el nacimiento de un nuevo grado en la UCAM, el de Relaciones Internacionales: “Aspiramos a que sea una titulación señera de nuestra universidad y de referencia en nuestro país, caracterizada por la movilidad internacional, impartida en inglés, presencial, con contenidos actualizados y que contará con una aproximación a la cooperación al desarrollo, ya que está cátedra nace también para establecer relaciones de colaboración con las instituciones, empresas, las ONG internacionales y entidades supranacionales, como la Unión Europea o la OTAN”.