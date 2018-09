El Real Murcia ha presentado hoy a la empresa de material médico Vialta como nuevo patrocinador para la próxima temporada. Posteriormente el director deportivo de la entidad, Toni Hernández, ha analizado diversos temas de actualidad. El primer asunto ha sido sobre la campaña de abonados indicando que:

"A día de hoy hemos alcanzado la cifra de 10573 abonados, la pasada semana tuvimos un problema informático que nos obligó a parar el proceso de sumar nuevos abonados, por esto hemos decidido ampliar la campaña hasta el próximo domingo y a la finalización del partido ante el Ibiza daremos la cifra oficial. No son los quince mil que esperábamos pero no estamos decepcionados. Hay que tener en cuenta que las cifras son reales ya que sólo están incluidos los que son de pago".

Sobre las informaciones en torno al retraso en el pago a la plantilla ha indicado que:

"Estamos en contacto continuo con los capitanes. El pasado verano llegamos a un acuerdo que se iba a pagar en diez plazos las nóminas de esta temporada. Los jugadores ya han comenzado a percibir su sueldo. En cuanto a las acusaciones de que se está usando el dinero de los abonos hay que recordar que son ingresos del club que se destinan a hacer pagos durante la temporada. Se han recaudado en torno a 600.000 euros por abonos y tengo que recordar que se han pagado deudas por casi un millón y medio de euros.Sobre los empleados hay que indicar que alguno tiene retraso pero se va a ir solucionando. En este club se van a cumplir siempre los compromisos".

En torno a la no publicación en el Boletín oficial de la Región de Murcia la ampliación de capital ha indicado que "estamos cumpliendo todos los plazos y queremos que no haya ningún problema. Todo se está haciendo con arreglo a la normativa y estoy convencido que en breve se publicará y posteriormente habrá que publicar los distintos plazos".

Sobre las negociaciones con Hacienda indica que "Víctor Gálvez está en contacto con Hacienda para ir fijando los plazos necesarios. La última reunión fue la pasada semana".

En cuanto al convenio de uso del estadio de Nueva Condomina "el pasado martes hablé con el concejal de Deportes, Felipe Coello, y me encontré con la sorpresa puesto que me respondió que no se iba a firmar ningún convenio hasta que no esté clara la propiedad del club. Para un club como el Real Murcia Nueva Condomina es un lastre de unos 500.000 euros al año".

Sobre la salida de José Carrillero resalta que "el pasado viernes por la mañana Víctor Gálvez y Víctor Valentino comunicaron, vía telefónica, que el club prescindía de sus servicios aunque por la tarde él comunicó, vía fax su renuncia".