La suerte da la espalda a UCAM Murcia CB ante Iberostar Tenerife (91-96)

UCAM Murcia CB mejora en su juego ante Iberostar Tenerife en el Palacio de los Deportes pero esto no ha servido para acabar con su racha negativa. El conjunto de Juárez suma la quinta derrota consecutiva en liga en un partido en el que se jugaron dos prórrogas. Al igual que sucediera el pasado miércoles en Champions los locales, que fueron de menos a más durante el desarrollo del partido, no supieron cerrar un partido que, a falta de 47", ganaban por seis puntos, parecía que el triunfo se iba a quedar en el Palacio. Dos triples visitantes consecutivos, de Abromaitis y Beirán, llevaron el juego a una primera prórroga. En el añadido los universitarios estuvieron casi siempre por delante y en la recta final volvieron a dajar escapar la opción de victoria ya que los visitantes volvieron a poner la igualdad. En la segunda y definitiva prórroga los visitantes tuvieron controlado el marcador y no se dejaron sorprender. A los fallos de UCAM CB hay que unir una serie de errores puntuales de los colegiados que, una vez más, volvieron a perjudicar a los murcianos.

Este partido supuso el debut de Radoncic y Mitrovic, ambos mostaron buenas sensaciones, y deja muy señalado a Booker, que sólo jugó cuatro minutos tras haber entrado en el quinteto inicial. El base americano tuvo un mal arranque y Juárez le sustituye pronto para no volver a comparecer en los restantes 46 minutos de partido. El mejor de UCAM fue Álex Urtasun quien, ante las carencias en la dirección de juego, ejerció como base de los suyos.

Con Dino Radoncic y Luka Mitrovic, recientes fichajes del club murciano, listos para dar guerra, el UCAM Murcia CB (5V 10D) recibía en el Palacio de los Deportes a Iberostar Tenerife (9V 6D). Los canarios buscaban certificar su pase a la Copa del Rey frente a un conjunto universitario que quería acabar con la racha de 4 derrotas consecutivas en Liga Endesa.

Con Booker como sorpresa en el quinteto inicial murciano, los de Javi Juárez comenzaban el encuentro algo dormidos en defensa. Colton Iverson, con 7 puntos consecutivos, forzaba al técnico local a pedir tiempo muerto. La ventaja seguía creciendo para los canarios que se colocaban 2-11 tras cinco minutos de juego.

Juárez reaccionaba rápidamente dando entrada a pista a Kloof y Cate, buscando una mejor defensa sobre su juego interior. Era el base holandés, con dos buenas acciones ofensivas, quien reducía diferencias para terminar el cuarto 8-16. El mal porcentaje en triples (0/9) dificultaba la anotación del cuadro local que no conseguía superar la decena de puntos en el primer parcial. El UCAM Murcia continuaba muy desacertado de cara al aro, mientras que en Iberostar, los puntos de Brussino y Sebas Saiz llevaban la renta hasta los 14 (13-27). Juárez buscaba soluciones y hacía debutar a Luka Mitrovic, jugador ex Euroleague, recién salido de una lesión de rodilla.

A 4 minutos para el descanso aparecía el guerrero Sadiel Rojas y con dos triples consecutivos levantaba a toda la afición y obligaba a Vidorreta a para el partido. Los murcianos continuaban gafados en cuanto a puntos, con 2/12 en triples y 4/10 en tiros libres. No obstante, una excelsa defensa de final de cuarto y la aportación de Oleson y Urtasun en la dirección de juego mandaban el partido a vestuarios con un marcador muy ajustado (28-33).

Javi Juárez volvía a apostar por la veteranía y la gran lectura de juego de Oleson y Urtasun. Precisamente el francotirador de Alaska, con 5 puntos, empezaba a ametrallar el aro rival. Un parcial de 9-1 ponía al UCAM Murcia por primera vez en el partido y levantaba a todo un Palacio de los Deportes. No obstante, Iberostar, de la mano del coloso Colton Iverson (15 puntos), empataba el partido. Estaba siendo un cuarto muy igualado, con muchas alternancias en el marcador y grandes defensas en ambos conjuntos. Si Urtasun anotaba por parte local, Iverson respondía en el lado visitante. Ambos jugadores estaban siendo los líderes de sus equipos y el partido llegaba igualado al último minuto del tercer cuarto. Finalmente, un triplazo de Kloof sobre la bocina permitía a los universitarios marcharse 4 arriba a diez minutos para el final (57-53).

El desacierto en tiros libres (11/21) no impedía al conjunto local seguir aumentando la renta al inicio del último envite. 8 puntos consecutivos del base holandés Charlon Kloof colocaba al UCAM Murcia con la máxima renta del encuentro (+7). Tanto Mitrovic (8 puntos) como Radoncic, ambos llegados esta semana, estaban cuajando una gran segunda parte. El encuentro llegaba al ecuador del último periodo con máxima igualdad (64-61) y se preveían unos últimos minutos de mucha tensión.

La sequía anotadora de los universitarios, que llevaban tres minutos sin ver aro, y el acierto de Beirán acercaban a los canarios en el luminoso. Sin embargo, el mago Alex Urtasun, con un magnífico último cuarto, ponía el 71-65 a 45 segundos del final.

No obstante, dos triples consecutivos de Iberostar empataban el partido y mandaban el partido a la prórroga.

3ª prórroga en cinco días para el UCAM Murcia tras las dos jugadas en la Basketball Champions League frente a Nizhny Novgorod. El gran acierto final de los canarios continuaba en el inicio del tiempo extra.

Dos canastas consecutivas de Iverson (19 puntos) eran respondidas rápidamente por el hombre del partido Alex Urtasun (20 puntos). Los balos calientes pasaban por las manos de Oleson que no estaba muy acertado en la prórroga. Sin embargo, una genial defensa de Cate terminaba con una canasta de Urtasun que ponía al equipo murciano arriba en el marcador a 20 segundos para el final. Dos tiros libres de Iverson volvían a igualar el partido a 83 y forzaba la segunda prórroga del partido.

El UCAM Murcia parecía abonado a las prórrogas, disputando la 4ª en tan solo 5 días. Urtasun seguía ejerciendo de capitán del barco y anotaba los primeros puntos para los murcianos en el segundo tiempo extra. El acierto de los canarios desde el tiro libre y los fallos en ataque de los murcianos, motivados por el cansancio y la gran defensa rival, sentenciaron el partido a favor de Iberostar Tenerife (91-96). 5ª derrota consecutiva del UCAM Murcia en Liga Endesa en un partido donde luchó hasta el final para terminar muriendo en la orilla. Urtasun (22 puntos, 7 asistencias y 27 de valoración), Kloof (17 puntos y 20 de valoración) y Cate (15 puntos, 7 rebotes y 19 de valoración) los mejores del cuadro local.