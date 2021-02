Sterm insta a las administraciones a "buscar soluciones" para la vacunación de docentes mayores de 55 años

El sindicato Sterm ha exigido una solución inmediata para la vacunación del personal docente mayor de 55 años. La organización sindical ha criticado que los docentes vayan a recibir las dosis de AstraZeneca, una vacuna no recomendada para los mayores de esa edad, según han informado fuentes de este sindicato en un comunicado.

Desde Sterm, han señalado que "tras meses de esfuerzos y dedicación estando al frente de la pandemia, los mayores de 55 años no podrán vacunarse, pese a ser considerado personal especialmente sensible".

En este sentido, la organización sindical ha recordado que la vacuna de AstraZeneca no ha sido probada en mayores de 55 años, por lo que el criterio de la administración es el de no aplicarla en personas de estas edades hasta que los ensayos que están actualmente en curso puedan tenerse en cuenta.

Sin embargo, han denunciado desde Sterm que "nos encontramos con que desde la administración no han desarrollado un plan B para estas personas, pues la Región de Murcia tampoco dispone de suficientes vacunas de otras compañías para poder hacérselas llegar a los docentes mayores de 55, un colectivo tan vulnerable que han quedado reservadas a los mayores de 80 años".

En este sentido, Sterm han recordado que "debemos tener en cuenta que esta vacuna tiene menor porcentaje de éxito que Pfizer o Moderna, ambas de AND mensajero", por lo que en este grupo de vacunación (6B, infantil, 6C, resto de etapas ) "estarán incluidos tanto el personal docente como el no docente que trabaje en los centros o tenga acceso a las aulas: administración, ordenanzas, plantillas de limpieza, servicio de comedor, transporte escolar, etc., esperándose la primera vacuna en un par de semanas tras la recogida de la información, y una segunda dosis unos tres meses después. Desvelan además que la vacunación se realizará de manera masiva en tres puntos de la Región: Murcia, Cartagena y Lorca".

Finalmente, Sterm ha exigido "una solución inmediata a la situación de estas personas, una nueva valoración del riesgo al que se exponen, una disculpa pública hacia cada una de ellas por el absoluto desamparo en el que las están dejando, y a toda la ciudadanía por la falta de provisión de vacunas que seguirá sin cuidar a un gran porcentaje de sus trabajadoras y trabajadores".