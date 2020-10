Sterm asegura que Educación "oculta" datos reales de casos en los centros

El sindicato de enseñanza Sterm ha denunciado este miércoles la "falta de transparencia" en la gestión de la incidencia de la Covid-19 en los centros educativos públicos y ha asegurado que la consejería de Educación oculta los datos reales de casos positivos.

En un comunicado, el portavoz de Sterm, Juan Manuel Fernández, ha señalado que la única información oficial sobre la incidencia de la pandemia en colegios e institutos se facilita "de manera genérica" a través de los medios de comunicación.

Para Fernández, hay una "ocultación" de los datos concretos para impedir que se pueda hacer una labor de control y seguimiento exhaustivo de la situación, evitando y obstaculizando así una lectura más realista de las cifras”.

Sterm ha apuntado que en algunos centros educativos las cifras de alumnado y profesorado contagiado quintuplican las cifras oficiales vertidas por la administración.

Además, ha insistido en que no se están llevando a cabo todas las pruebas PCR y serológicas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es reducir los casos positivos detectados.

“Si no cierran colegios es porque no quieren asumir el coste político, no quieren admitir que no están dando respuestas a las demandas de la comunidad educativa y en muchas ocasiones los criterios adoptados son difícilmente justificables, como el que determina quién es considerado contacto estrecho y quién no”, ha remarcado Fernández.

Finalmente, el portavoz de Sterm ha insistido en que la consejería de Educación no tiene interés en publicar datos para "no demostrar su incompetencia" en la gestión de la pandemia respecto a las medidas adoptadas "en contra" de las demandas de sectores "muy importantes de la comunidad educativa”.