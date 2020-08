Sergio Lozano: "Venir al FC Cartagena era lo mejor para mi"

El FC Cartagena SAD ha presentado en el día de hoy al futbolista Sergio Lozano. El jugador durante su puesta en escena ante los medios de comunicación afirmó que “quiero dar las gracias al Villarreal CF y al FC Cartagena por darme la oportunidad de estar aquí. He tenido un gran recibimiento por parte del cuerpo técnico y los compañeros”.

El jugador nacido en Alzira aseguró que “en el Villarreal CF me dijeron que podía hacer la pretemporada con ellos y que luego veríamos pero pienso que el poder venir a un gran club como este era lo mejor para mí”. Lozano ha afirmado que “el cuerpo técnico y los compañeros me transmiten buenas cosas y creo que podemos hacer cosas grandes. También estoy muy agradecido a la afición por los mensajes de recibimiento y el cariño que me han mostrado desde que llegué”.

El centrocampista se ha definido como “un jugador con mucho carácter. Tengo buena salida de balón y me amoldo a cualquier posición del centro del campo. Vengo a trabajar mucho y a ponerme a disposición del míster para jugar donde me diga”. “El Cartagena es un gran club y ahora mismo está donde se merece, podemos hacer un gran año”, finalizó Sergio Lozano.

Por su parte, Manuel Breis habló sobre la llegada de Sergio Lozano al Efesé: “Quiero darle las gracias al Villarreal por las facilidades dadas para que Sergio y Simón vistan nuestra camiseta esta temporada. Sergio es una de las perlas de la cantera del conjunto amarillo porque han visto el potencial del Cartagena para que pueda explotar en el fútbol profesional”. “El jugador tiene muchas ganas de estar aquí y estoy convencido de que cuando el balón eche a rodar demostrará el jugador que es, porque hemos fichado a uno de los jugadores jóvenes más prometedores de nuestro fútbol. Nos va a dar muchísimo y si da el nivel que tiene, nos dará muchas alegrías”, concluyó el Director General Deportivo del FC Cartagena.