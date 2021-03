Seleccionados 29 grupos y solistas que grabarán sus temas en un estudio profesional

La Consejería de Educación y Cultura ha informado de la resolución del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) de la selección de grupos y solistas que podrán grabar sus temas originales en un estudio profesional dentro del programa ‘Estudio abierto’ del Plan CREA.

En total fueron 140 temas los presentados por 43 aspirantes a esta iniciativa, alguno de los cuales se excluyeron por no cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Finalmente, 29 grupos y solistas obtuvieron la puntuación necesaria tras la valoración del jurado que tuvo en cuenta aspectos como calidad artística (interpretación, composición, letras), así como otros como la innovación, singularidad u originalidad.

La consejera de Educación Cultura, Esperanza Moreno, indicó que “promovemos el talento y facilitamos que los solistas y bandas emergentes cuenten con apoyo para poder acceder a un estudio profesional sin coste, así como apoyo y asesoramiento profesional para lanzar su carrera musical”.

Los seleccionados para grabar sus temas en ‘Estudio abierto’ son Silvia Blue, Joy Lang, Sissy, Lady Ma Belle, Pianísimo, Cartola Tremo, Shaman, The Rays On, Tovarich, A Mares, La conjura de Jac, Faustino Fernández, Pearly White Band, Lo Cursed, Pedro, Aló Presidente, Bosnio, Daniel, Fingeroff, The Greenwave Project, Sidereus, CXC, Susana Re, Sierra Morena, Nono, Copper Age, Pesambre, Calderón y The Factory Band.

En cuanto a los géneros musicales de las bandas y solitas son diversos, aunque predominan el pop, el rock y la canción de autor. Las

propuestas musicales también abarcan otros géneros como fusión, flamenco, garage, folk, metal o hip hop.

Colaboración con los estudios profesionales

Asimismo, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes va a lanzar una convocatoria para que los estudios profesionales de la Región participen en ‘Estudio abierto’ del Plan CREA haciendo grabaciones de los solistas y grupos seleccionados. Además, los participantes en ‘Estudio abierto’ podrán hacer un trabajo previo de planificación de las grabaciones en el Centro Párraga para poder sacar un mayor partido en la jornada de grabación.

‘Estudio abierto’ del Plan CREA cuenta con la colaboración de Estrella de Levante y proporcionará a los solistas y bandas seleccionados el acceso a un estudio profesional durante dos jornadas de ocho horas para grabar sus temas, además de formación general sobre industria musical y la posibilidad de actuar en centros o eventos en los que colabore el ICA.

Las mejores propuestas y grabaciones tendrán acceso a la plataforma Crema Music de Son Buenos. Esta herramienta se dedica a distribuir y comercializar en medios y plataformas digitales grabaciones musicales, audiovisuales y material asociado a ellas, así como a gestionar los derechos de producción de las grabaciones.