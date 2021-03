Segado (PP): "No hemos ofrecido nada a los diputados de VOX"

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha negado que desde su partido hayan realizado alguna propuesta a los diputados díscolos de VOX para que no apoyen la moción de censura de PSOE y Cs. "Otros parece que sí estaban ofreciéndoles consejerías y cosas así", ha apuntado.

Segado ha insistido en que es el momento de "centrarse en resolver los problemas de la gente". A su vez ha recordado que con VOX ya firmaron "dos grandes acuerdos en lo que va de legislatura", uno de ellos el de los Presupuestos regionales de 2020. "Estamos en condiciones de sentarnos a negociar los acuerdos que sean buenos para la Región", ha añadido.

Sobre las dudas que tienen los tres diputados de VOX para apoyar o no la moción de censura, Segado ha dicho que hablarán con ellos "y les trasladaremos cuál es nuestra visión de lo que necesita la Región de Murcia, confío en que seamos capaces de llegar a algún acuerdo".

Del mismo modo ha recordado que se ha conocido recientemente que el juzgado que instruye el caso de presunta prevaricación de Conesa ha indicado que "existen indicios contrastados de la posible comisión del delito". Segado ha advertido que el PSOE de la Región "tiene a toda su cúpula imputada por delitos de corrupción; el PSOE no tiene a ningún portavoz que no tenga causas abiertas, ese es el partido al que quiere se quiere entregar el Gobierno de la Región".

Según ha dicho, "la operación para derribar al PP ha naufragado", es por eso por lo que pide a Cs y a PSOE que "pasen página y dejen funcionar al Gobierno de López Miras". El parlamentario ha pedido nuevamente que retiren la moción de censura, "tenemos un gobierno estable y funcionando plenamente y eso es lo que necesita la Región".

En ese sentido, ha aludido a encuestas que muestran que los votantes de Ciudadanos no están de acuerdo con la moción de censura. "Si alguien piensa que lo que quieren los ciudadanos de la Región es que las políticas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vengan a la Región, a los hechos me remito. Ayer vimos encuestas como que 7 de cada 10 votantes de Ciudadanos no quieren que la moción de censura prospere", ha expuesto.

El diputado regional ha señalado que en toda esta situación ha habido un grupo de diputados de Ciudadanos que "ha querido respetar los acuerdos que estaban firmados con el PP y ha habido otro grupo, que es el que yo calificaría de tránsfugas y traidores, liderado por Ana Martínez Vidal, que ha decidido durante dos meses negociar con Pedro Sánchez, dar un golpe en la Región de Murcia saltándose todos los acuerdos que teníamos firmados".

A su juicio, los tránsfugas y los que ·han traicionado a sus principios han sido los diputados de Cs Ana Martínez Vidal y Juan José Molina", ha señalado.

Por último, ha puesto de manifiesto que la semana pasada López Miras valoró distintas opciones, una de ellas, la de convocar elecciones, pero no se hizo porque "queremos seguir, por responsabilidad, trabajando desde el Gobierno y como existía la posibilidad de mantener el pacto de gobernabilidad, eso fue lo que se decidió y no tenemos ningún interés en adelantar las elecciones".