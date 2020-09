El sector vitivinícola, ante un escenario "catastrófico" por los bajos precios de los operadores

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han expresado la "preocupación" e "inquietud" del sector vitivinícola de la Región de Murcia ante la situación de la presente campaña, debido a los bajos precios establecidos por los operadores.

"Con la campaña empezada, los viticultores comprueban consternados que los precios que se están estableciendo, como referencia para el pago de la uva de Denominación de Origen Protegida (DOP), por parte de los operadores no solo están muy por debajo de los de la campaña anterior, sino que, además, no cubren por mucho los costes de producción de las explotaciones agrícolas", según informaron las organizaciones agrarias en un comunicado conjunto.

Por este motivo, aseveran que "la preocupación y la incertidumbre está haciendo mella entre los viticultores que asisten impotentes una vez más a un escenario catastrófico".

Las organizaciones agrarias dicen ser conscientes de que "estamos sufriendo una crisis sanitaria y económica a nivel nacional y mundial a la que no somos ajenos, y que el problema del sector es generalizado y que se extiende prácticamente a todas las zonas vitícolas de España". Sin embargo, recuerdan que en la Región de Murcia, en particular, "llueve sobre mojado" ya que viene arrastrando "campañas anteriores muy al límite de la rentabilidad de las explotaciones vitícolas".

Por tanto, consideran que esto "puede ser la puntilla del sector en la región con unas consecuencias graves económicas, sociales y medioambientales en algunas comarcas y sobre todo en la nuestra".

Han recordado que han mantenido reuniones con las empresas elaboradoras del sector con el fin de llegar a un entendimiento y, a pesar de que comparten su análisis de la situación, se escudan en que la situación del mercado actual "les impide dar solución a sus reivindicaciones".

Así, estas empresas únicamente han expresado su intención de "hacer el máximo esfuerzo posible a la hora de comprar la uva a los viticultores a precios por encima de los de referencia, pero siempre hablando de producciones de una muy alta calidad y en ningún caso valorando económicamente dicho esfuerzo", según las mismas fuentes.

Las organizaciones agrarias advierten que, con estos precios, solo pueden llegar a ser rentables las explotaciones "que se basen en un modelo de volumen y no de calidad", lo cual "contradice el trabajo que se está realizando dentro de las DOPs especialmente la de Jumilla donde se apuesta por la calidad y año tras año vemos cómo se van aumentando los vinos embotellados de calidad".

"No nos queda más remedio que denunciar esta situación y ponerla en conocimiento de todas las administraciones para que dentro de sus competencias, no dejen desamparado al sector y lo apoyen con todas las medidas necesarias que estén a su alcance", piden las organizaciones, que lamentan que "no es solo un sector productivo sino el modo de vida de una Comarca".

Se dirigen especialmente a la Administración central, que a su juicio "no puede hacer dejadez de sus funciones y, de una vez por todas, tiene que hacer públicos los precios de coste de producción, que tanto la Interprofesional del Vino como las distintas comunidades autónomas han puesto a su disposición".