Salud sopesa tomar medidas restrictivas en Cieza, Torre Pacheco y Beniel por su "preocupante" situación

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha alertado de la situación "preocupante" como consecuencia de la crisis sanitaria en los municipios de Cieza, Torre Pacheco y Beniel, donde ha avanzado que "quizá sea necesario tomar medidas más restrictivas" en función de cómo evolucionen los datos este fin de semana. Por ello, ha hecho un llamamiento a la población de esas localidades para que "extremen" las medidas de precaución.

En concreto, ha señalado que Cieza, Beniel y Torre Pacheco "preocupan ahora mismo seriamente por las pendientes de casos, que están aumentando". También ha explicado que los contagios están aumentando ligeramente en la ciudad de Murcia, que "tira" de la media regional porque la tercera parte de la población de la Comunidad reside en la capital.

La Consejería tiene el "foco" puesto en estos cuatro municipios y en Molina de Segura, donde ha pedido "máxima responsabilidad" a la población. Ha advertido que, si las cosas siguen igual, "probablemente haya que tomar medidas más restrictivas" la semana que viene en todas estas localidades.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Villegas ha señalado también que se ha detectado un nuevo brote en el Calar de la Santa, pedanía del municipio de Moratalla, y la Consejería ha acordado realizar un cribado a toda la población, que se eleva a 180 habitantes.

Al parecer, el origen del brote se sitúa en una comida de jóvenes de la pedanía que después acudió a un local social en el que se reúne la mayoría de la población y en el que se presume que se produjo el contagio. "Una vez más, el ámbito social sería el detonante decisivo para el contagio de la población", ha aseverado.

Respecto a la petición del Ayuntamiento de Totana para que se rebajen las restricciones en las pedanías, el consejero ha anunciado que, probablemente, la semana que viene se podrán levantar algunas de las medidas "si todo va bien" porque, de hecho, la tasa de incidencia acumulada "ha bajado sustancialmente".

Audio

Plan del Ministerio de Sanidad

"Ayer España era el primer país europeo en superar el millón de contagios, una cifra impensable, por encima de otros países con más población que la nuestra", según Villegas, quien ha achacado estos datos a las labores de rastreo y detección de contagio, "que nos ha llevado a controlar los brotes".

La Región de Murcia es la comunidad autónoma que más casos estrechos asociados a brotes detecta gracias a la labor de rastreo que lleva a cabo. Este rastreo, ha explicado Villegas, "nos ha llevado a detectar muchos más casos que en la primera oleada, y controlar los brotes que desde un caso cero han surgido en nuestro territorio".

Además, la Región es una de las comunidades con mayor porcentaje de trazabilidad, con un 70 por ciento. Este indicador, que refleja la proporción de casos de los que se conoce el origen, "dice mucho del excelente trabajo que están haciendo desde el Servicio de Epidemiología de nuestra Región", ha subrayado el titular regional de Salud.

"Este porcentaje es uno de los índices que determinarán la situación de la Región en el Plan de Actuaciones de Respuesta Coordinada para el control de la Transmisión de Covid-19, que se debatirá esta tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", según el consejero, quien se ha congratulado por la presentación de este proyecto consensuado por los técnicos de todas las comunidades.

"Se incluyen medidas a aplicar según el nivel en el que se encuadre cada comunidad, como digo, y la mayoría de medidas ya se están aplicando en la Región y han servido como referencia para su inclusión en el plan", según el consejero. Lo más importante, añade, es que "se atienda nuestra petición de dar una respuesta coordinada, y que se apliquen medidas comunes independientemente de donde se viva".

Al ser preguntado por la propuesta del Ministerio de Sanidad de cerrar los bares a las 22.00 horas, Villegas ha destacado que este miércoles se publicó un nuevo borrador que está siendo estudiado por la Comisión de Salud Pública, y que no contempla una hora específica para el cierre de establecimientos en ninguna situación de alerta. No obstante, ha preferido "esperar a ver qué decide la Comisión".

En cuanto a otras restricciones contempladas, como la posibilidad de reducir aforos en celebraciones, Villegas ha precisado que la mayoría de las medidas ya se están tomando en la Región de Murcia, por lo que ha avanzado que "no va a haber grandes modificaciones" cuando se apruebe el plan.

En cualquier caso, ha advertido que el último borrador "no tiene tanta concreción como los anteriores" y, en algunos elementos "va a dar margen para que las comunidades tengan ciertas posibilidades de variación en las medidas que toman, según el nivel de alerta". A Villegas le hubiera gustado que fuera "más concreto" para evitar diferencias entre comunidades que tengan la misma situación.

Ha recordado que en los municipios de la Región en los que se han tomado medidas drásticas, "ha bajado la incidencia de forma sustancial y se ha normalizado la situación". Con todo, admite que "cerramos un agujero y aparece otro municipio en el que aparece un pico", lo que cree que va a ser una "constante" hasta que aparezca una vacuna o pasen unos meses y "se solucione el tema definitivamente".

Brotes en el Morales Meseguer

Al ser preguntado por las zonas del Hospital Morales Meseguer en las que se habían registrado casos de Covid, el consejero ha reconocido que han habido dos brotes en ese centro sanitario que han afectado a siete pacientes del servicio de Oncología y uno del servicio de Psiquiatría.

Esto ha llevado a que 12 miembros de la plantilla de Psiquiatría y cuatro de Oncología estén en cuarentena, al tiempo que la Consejería ha hecho pruebas PCR a todas las personas que han podido tener contacto con los positivos y ha detenido las visitas. Salud está estudiando el origen de esos brotes, que sospecha que "probablemente han venido de fuera a través de visitas".

El objetivo es que esta situación "no se vuelva a producir", según Villegas, quien explica que se ha actuado "de forma rápida" y no cree que haya más problemas.

En cuanto a la situación de la residencia Ballesol de Molina de Segura, ha indicado que hay 79 residentes afectados. Ha recordado que se trasladaron algunos de ellos a otros centros, sobre todo "para poder trabajar" porque este centro ha sido medicalizado y la mayoría de los pacientes están siendo tratados 'in situ' con las medidas recomendadas por los profesionales sanitarios.

Huelga de médicos

Respecto a la huelga general médica convocada el 27 de octubre, el consejero ha recordado que es una convocatoria regional y el Sindicato Médico regional "se hace eco de ella" a pesar de que "aquí no nos afecta prácticamente".

Villegas, en base a su relación con los consejeros del ramo otras comunidades, ha advertido que están pasando "situaciones muy delicadas de ausencia de facultativos" y, cuando la gente no tiene profesionales, "echa mano de lo que tenga".

De hecho, recuerda que el espíritu de la ley contra la que protesta el sector médico era que, durante el periodo de pandemia de un año, se permitiera contratar a personas que, en principio, no tienen la homologación de una especialidad.

No obstante, ha mostrado su respeto a la convocatoria, pero ha aclarado que en la Región "no tenemos ese problema" y no cree que esta huelga tenga mucha repercusión.

En cuanto a las listas de espera, Villegas ha manifestado que se publican mensualmente a través del portal Murciasalud. "La pandemia está afectando evidentemente las listas de espera, sobre todo en el ámbito quirúrgico, lo que ocurre en todas las comunidades, y estamos intentando que la repercusión sea la menor posible", ha concluido.