Salud limita las reuniones privadas solo a convivientes a partir de este miércoles

El Comité técnico de Seguimiento del Covid-19 en la Región de Murcia ha acordado limitar las reuniones en los espacios privados, es decir, en los propios domicilios, solo a los convivientes "con el fin de evitar brotes y picos de contagio, tal y como sucedió con los encuentros de Navidad".

Así lo hizo saber el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien ha recordado que, con motivo del Día del Padre, hay una tradición muy arraigada de comer y celebrar en familia, pero ha advertido que "debemos ser más conscientes que nunca de que estas reuniones son el principal foco de contagio y que de nosotros depende que no haya una cuarta ola".

Atendiendo a las propuestas de los expertos en Salud y a la orden ministerial que rige las actuaciones coordinadas, el Comité Covid ha adoptado esta serie de medidas de cara a las próximas fechas que entrarán en vigor desde el 17 de marzo hasta el 9 de abril. No obstante, el supuesto de que la incidencia se incremente, ha señalado que se tomarán medidas más restrictivas de cara a paliar las consecuencias.

En este sentido, el Comité de Seguimiento del Covid ha acordado mantener el cierre perimetral en toda la Región, según Pedreño, quien ha mostrado su preocupación por el control del mismo por parte de las autonomías, por lo que ha solicitado al Ministerio de Sanidad un dispositivo especial que asegure su cumplimiento "no solo por carreteras, sino también en aeropuertos y puertos". Ha aclarado que "no estamos diciendo que no venga gente de fuera, sino que se les controle".

En segundo lugar, ha anunciado que se mantiene el toque de queda en toda la Región desde las 22.00 hasta las 6.00 horas para la población en general. Además, el Comité Covid ha prohibido estos días la celebración de actos masivos que impliquen la concentración y aglomeración de personas.

La Región sigue en fase 1 y, según los datos de la última semana epidemiológica, solo continuará en riesgo extremo el municipio de Librilla debido a un incremento "exponencial" de la incidencia aunque parece que está localizado en ciertos brotes. Por ello, en este municipio se establece la restricción de movilidad y la suspensión del interior de la hostelería. Asimismo, el SMS ha hecho un cribado sobre 345 personas para controlar el brote y conocer con exactitud lo que puede estar pasando, aunque la situación está, en principio, "controlada".

Asimismo, solo un municipio sigue una semana más en un nivel de alerta muy alto, San Pedro del Pinatar. En un nivel de alerta medio-alto seguirán 11 municipios: Caravaca de la Cruz, Puerto Lumbreras (que sale del nivel extremo), Torre Pacheco, Cieza, Ricote, Ceutí, Blanca, Alhama de Murcia, Abarán, San Javier y Archena. Los 32 municipios restantes están en nivel de alerta bajo.

Asimismo, la Consejería de Salud ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Torre Pacheco para hacer un estudio en el municipio junto con Salud Pública y el Servicio Murciano de Salud, debido a que se ha detectado un importante repunte de casos en varias zonas localizadas del municipio.

"Parece que hay unos brotes localizados, pero tampoco se tiene constancia exacta de dónde están y cuáles son", ha señalado. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha pedido a los habitantes de Torre Pacheco que llamen al '900-121212' ante cualquier síntoma o sospecha de contagio.

Una semana más, ha anunciado que sigue vigente la restricción del interior de la restauración y hostelería con un aforo máximo del 30%, manteniendo la prohibición del consumo en la barra y aumentando la ocupación de las mesas a un máximo de cuatro personas salvo convivientes. Todo ello, a excepción del municipio con un nivel de alerta extremo (donde está prohibido).

Por lo que respecta a las terrazas y exteriores, en fase 1 se permite ya el 100% de aforo en toda la Región y una ocupación máxima de 4 no convivientes por mesa. Estas medidas entrarán en vigor para los municipios este miércoles mediante su publicación en el BORM.