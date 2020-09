Salud calcula que hace falta un mes de disciplina social para "volver a la normalidad"

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha calculado que la Región necesita, al menos, un mes de "disciplina social" para poder "volver a la normalidad". Así, ha hecho hincapié en la necesidad de cumplir las tres medidas clave para combatir la epidemia, como son respetar el distanciamiento social, usar la mascarilla y extremar la higiene de manos, así como cumplir con las cuarentenas impuestas por la autoridad sanitaria.

Así lo ha hecho Villegas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha lamentado que el número de positivos ha aumentado de forma "significativa" en toda España y la Región de Murcia "no es una excepción", por lo que ha insistido en la importancia de la "disciplina social".

"El pueblo chino es disciplinado, pero el español no lo es culturalmente y no estamos acostumbrados", según Villegas, quien ha señalado que, si se mantienen un mes las directrices que marca Salud Pública, "probablemente podríamos contener y aplanar la curva, volviendo prácticamente a la normalidad desde el punto de vista laboral".

Ha lamentado que "no podemos volver, de momento, a la normalidad, porque no estamos cumpliendo lo que dicen las autoridades sanitarias", según Villegas, quien ha insistido en la necesidad de concienciar a la población. "Es importante que la gente entienda que necesitamos un mes en el que no haya contactos sociales, que mantengan la distancia social, que se laven las manos con frecuencia y que mantengan la mascarilla sistemáticamente puesta".

Ha advertido "estamos viendo todos los días situaciones de riesgo" y ha emplazado a toda la población a ser "policías" respecto a las personas que se cruzan en la calle, pidiéndoles que se pongan bien las mascarillas. Además, ha pedido que nunca se quiten la mascarilla cuando se junten con personas que no sean de la unidad familiar. "Si estamos en un bar o restaurante comiendo, en ese momento no se puede llevar la mascarilla, pero hay que ponérsela en el momento en el que dejemos de consumir", ha solicitado.

Capacidad de las UCIs

Villegas ha señalado que si no se consigue frenar este aumento "lento" de la incidencia del coronavirus, "dentro de unas semanas podremos tener ciertos problemas en los hospitales". No obstante, ha señalado que hay más de 1.500 camas de las que se podrían disponer a nivel de hospitalización, así como la capacidad para triplicar las UCI.

"Pero no podemos llegar a eso, no podemos agotar nuestra capacidad de intensivos normal", según Villegas, porque "podría alguien necesitar un respirador y una cama en la UCI y, de repente, no se la podríamos brindar". Ha reconocido que la curva de incidencia es "más aplanada" que en la primera ola pandémica, pero "sigue ascendiendo día a día" y "tenemos que conseguir entre todos frenarla".

Actualmente, ha señalado que hay 58 ingresados por Covid en las UCI, lo que supone un poco más del 50% de las camas de intensivos. Ha señalado que Lorca es el área más castigada por el Covid, con 9 camas de intensivos ocupadas, y 5 más ingresados en unidades de intensivos que se pueden ir ampliando. "Habría capacidad para tener hasta 22 pacientes en Lorca", según Villegas, quien reconoce que algún paciente de esta área se ha tenido que mandar a Cartagena.

En lo que respecta al resto de UCIs de la Región, explica que el índice de ocupación "no es muy grande" y se sitúa, probablemente, por debajo del 30%, por lo que ha pedido "tranquilidad". No obstante, ha mostrado su preocupación por si la curva sigue aumentando.

Planes de contingencia

Villegas ha señalado que cada área de salud hizo un plan de contingencia que está vigente y se modula en función de las necesidades. "Ahora mismo, la segunda oleada tiene una pendiente menor, por lo que estamos lejos de llegar a la necesidad" de instalar un hospital de campaña. No obstante, uno de los planes de contingencia del Área 1 contemplaba la instalación en un espacio cercano al Hospital de la Arrixaca. "No obstante, todavía estamos muy lejos, gracias a Dios".

Ha asegurado que el plan de contingencia del Gobierno regional para afrontar la segunda oleada "está funcionando". Así, ha asegurado que hay 'stock' de materiales sanitarios y la Consejería está contactado con empresas para garantizar el suministro continuo.

Desde el punto de vista de personal, ha señalado que el Servicio murciano de Salud (SMS) cuenta con cerca de 1.500 profesionales más que en 2019. "Ha sido necesario hacer un esfuerzo extraordinario en materia de recursos humanos para dar respuesta a las necesidades asistenciales en un entorno complicado", ha afirmado.

Además, la Comunidad está trabajando 'in situ' en colaboración con los ayuntamientos y está intensificado actuaciones con los servicios de prevención de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y compañías del sector agroalimentario para diseñar programas de intervención y detección conjuntos.

"Pero esto no sirve de nada si no nos concienciamos sobre la corresponsabilidad para vencer a esta enfermedad", según Villegas. Ha trasladado su agradecimiento a toda la sociedad, "que está cumpliendo en su mayoría" con las medidas, aunque ha reconocido que "hay un sector minoritario al que o hemos podido o sabido llegar".

Ha dicho ser consciente del sentimiento de "cansancio" en muchas personas, pero ha considerado que "tenemos que seguir haciendo el esfuerzo todos juntos". En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno regional "no escatimará esfuerzos y recursos para que recuperemos la normalidad".

Al ser preguntado por el motivo por el que no se toman medidas más contundentes en los municipios que superan el nivel de riesgo máximo internacional, Villegas ha recordado que el Gobierno regional está intentando desde el principio de la pandemia ser "el más beligerante, anticipándonos a los problemas".

De hecho, cree que Murcia es de las comunidades que ha puesto "más restricciones", y otras han ido "por detrás". Con todo, ha señalado que las medidas responden a un "escalonamiento" y al impacto que pueden tener en la sociedad. "Por muchas medidas restrictivas que pongamos en marcha, si no tenemos todo el mundo corresponsabilidad, no vamos a hacer nada", ha concluido.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo por no enjaularnos como hicimos en la primera oleada de la pandemia", ha concluido.