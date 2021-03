Salud autoriza la reapertura del interior de la hostelería limitada al 30% en 37 municipios

El Comité de Seguimiento del Covid-19 en la Región ha acordado la apertura del interior de la restauración y hostelería en 37 municipios de la Región (en todos menos en los ocho en los que permanece el nivel de riesgo extremo) con un aforo máximo del 30%, manteniendo la prohibición del consumo en barras y limitando la ocupación de las mesas a un máximo de dos personas salvo convivientes.

En lo que respecta a las terrazas y exteriores, la Consejería permite el 100% del aforo en toda la Región y una ocupación máxima de cuatro no convivientes por mesa. Estas medidas, entrarán en vigor este miércoles mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La limitación al 30% en el interior de la hostelería se toma ante el "riesgo evidente que suponen las nuevas variantes del Covid, su mayor contagio", y vistas las recomendaciones de todos los expertos en la materia. Por todo ello, el Comité Covid ha optado por una reapertura "gradual" de las actividades y de los aforos permitidos. El objetivo es poder "reaccionar" rápidamente si se detecta un aumento de casos.

Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien ha comparecido en rueda de prensa junto con el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid-19, Jaime Pérez, para dar cuenta de la situación actual y la evolución de los casos con motivo de la pandemia, así como de los acuerdos adoptados para hacerle frente.

Pedreño ha confirmado que, hasta ahora, el centro de microbiología de Majadahonda (Madrid) han confirmado 77 casos de la variante británica del Covid en la Región, pero este centro está recibiendo muestras de toda España y se retrasa en su información. Por ello, recuerda que se ha planteado que todas las comunidades tengan una máquina de secuenciación, que permitirán estudiar con más rapidez las cepas.

"Lo que están confirmándose son las sospechas como casos positivos en Majadahonda y, por eso, tenemos la alta sospecha de que la cepa británica esté infiltrada en toda España y en la Región de Murcia, alcanzando incluso el 50% aunque no tengamos datos totalmente cuantificados", ha precisado.

OTRAS MEDIDAS

En el escenario actual, a la vista de las medidas tomadas en la semana epidemiológica precedente, el Comité Covid de este lunes, a la luz de las propuestas de Salud Pública, del Servicio de Epidemiología y del Servicio Murciano de Salud (SMS), ha acordado que la Región salga de la fase 2 del nivel de riesgo asistencial y vuelva a la fase 1 que se abandonó en diciembre.

Esta decisión se toma, según describe el documento técnico, al registrar una ocupación alta de los dispositivos asistenciales por personas afectadas por Covid-19 pero que permite mantener una atención asistencial normalizada respecto al resto de patologías. Así, se ha vuelto a iniciar la actividad quirúrgica y de las consultas.

En cuanto al nivel de alerta municipal, ocho municipios están en nivel de alerta extremo. Se trata, en concreto, de Alhama de Murcia y Ulea, que se mantienen una semana más en esta situación para consolidar su mejoría. Asimismo, se incorporan a este nivel extremo Abarán, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo, Puerto Lumbreras y Torre Pacheco debido a un aumento por encima del 80% de su tasa de incidencia a los siete días.

"En el momento en el que comprobamos ese aumento porcentual en algún territorio o municipio, aplicamos el nivel extremo para evitar la propagación de casos", ha precisado el consejero, quien ha señalado que los casos detectados son, de momento, de tipo comunitario.

Otros siete municipios están en nivel de alerta muy alto. En concreto, San Pedro del Pinatar, Albudeite, Cieza y Librilla, a los que se suman Cehegín, San Javier y Yecla (estos tres últimos por subir al 40% el número de casos en la última semana).

En un nivel de alerta medio-alto se encuentran 12 municipios: Beniel, Archena, Villanueva del Río Segura, Mula, Lorca, Santomera, Totana, Calasparra, Águilas, Abanilla, Murcia y Ricote.

Los 18 municipios restantes están con un nivel de alerta bajo: Los Alcázares, Las Torres de Cotillas, Fortuna, Jumilla, Alcantarilla, Cartagena, La Unión, Alguazas, Campos del Río, Mazarrón, Bullas, Lorquí, Moratalla, Molina de Segura, pliego, Blanca, Aledo y Ojós.

Así, se mantiene una semana más la restricción de movilidad regional y el toque de queda a las 22.00 horas en toda la Comunidad, así como el cierre perimetral en los ocho municipios de riesgo extremo.

UNA SITUACIÓN "ESTABLE"

Pedreño ha confirmado que la Región comienza el mes de marzo en una situación "estable" que recuerda a la de principios del pasado mes de diciembre, y la situación sigue mejorando su situación y consolidando la tendencia a la baja en el número de contagios observada en la semana anterior.

Además, la Región reduce una semana más la tasa de incidencia media, esta vez de un 30% con respecto a la semana anterior. Además, la Comunidad mantiene una de las tasas más bajas a nivel nacional, tanto en 14 días (102,6 por cada 100.000 habitantes) como en la de siete días (42,8), según el último informe ministerial, muy por debajo de las medias nacionales.

Asimismo, Pedreño ha valorado que sigue mejorando la presión asistencial en los hospitales, y bajan los porcentajes de ocupación tanto en camas hospitalarias como en las UCI. No obstante, ha advertido que "seguimos tendiendo 80 camas de UCI ocupadas por Covid a día de hoy, lo que supone aún un riesgo elevado".

El consejero ha reconocido que le preocupan las imágenes que circulan por redes sociales con terrazas con gran afluencia de público y gente sin mascarilla. Así, ha emplazado a llevar la mascarilla puesta mientras que no se consume. No obstante, ha señalado que las cifras serán las que digan "qué medidas tomar, y no las imágenes".

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Ha afirmado que la vacunación progresa aumentando el número de colectivos. Por ejemplo, este martes va a comenzar con los grandes dependientes a domicilio. Según el último informe ministerial de vacunación, la Región registra un 80,5% de vacunación, estando por encima de la media nacional, con 123.549 vacunas administradas (50.367 personas ya con la doble pauta, inmunizadas con las dos dosis).

Pérez ha anunciado que esta semana se van a recibir 12.700 vacunas de Pfizer y prácticamente todas van a ir destinadas a grandes dependientes y mayores de 80 años en los 46 puntos de vacunación habilitados. También está prevista la llegada de vacunas de AstraZeneca. Pérez ha avanzado que la inmunización total de los grandes dependientes depende del ritmo de llegada, pero "estamos abocados a un cuadro de seis semanas aproximadamente".

Pedreño ha recordado los centros residenciales de personas mayores siguen una semana más sin ningún caso positivo, "sin duda gracias a la vacunación de residentes y trabajadores".

Además, la Consejería va a continuar con los grupos de sanitarios y sociosanitarios. Además, van a continuar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, más concretamente, con Policía Nacional y policía Local, empezando con Guardia Civil en los municipios de Murcia, Cartagena y Lorca. Asimismo, se irá incorporando el grupo 6 (profesorado) a lo largo de la semana que viene.

Al ser preguntado por el aumento del nivel reproductivo básico a un 0,75, Pérez ha reconocido que es algo que les "preocupa" y les "ocupa". De hecho, Pedreño ha justificado la adopción de medidas en los municipios que han experimentado ese repunte. No obstante, cree que es "difícil" de decir si ese aumento es achacable a la apertura de las terrazas en hostelería.

Al ser preguntado por las perspectivas de cara a Semana Santa, Pedreño ha ratificado que las restricciones se van analizando "semana a semana" y ha recordado que la movilidad es un factor de riesgo para el contagio.