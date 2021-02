El portavoz técnico del Comité Covid, Jaime Pérez, ha confirmado este martes en una rueda de prensa que la Consejería de Salud abrirá una investigación sobre la vacunación del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, quien recibió la primera dosis en una residencia.

Pérez ha explicado que el centro residencial --perteneciente a la Diócesis según aseguró el obispo en un comunicado-- introdujo a Lorca Planes "como personal" del mismo en el listado enviado para la administración de la vacuna.

"Por lo que se nos ha informado y hemos averiguado, la vacunación se produjo en una residencia. A nosotros nos mandan los listados de personas a vacunar, pero es el sitio donde se va a vacunar el que dice su personal o personas ingresadas" que tienen que recibir la dosis, ha asegurado el portavoz técnico, quien entiende que la Comunidad "no es responsable de eso".

Tras recordar que quienes pueden vacunarse son los trabajadores del centro y los residentes, así como los profesionales sanitarios, Pérez ha vuelto a insistir en que "ha sido la residencia la que, a través de un programa informático, ha introducido a esa persona como personal de ese centro".

Respecto a las consecuencias que puede tener un incumplimiento de esta naturaleza, ha aclarado que esto "todavía no se ha visto" en el seno de la Consejería.

En relación a casos en los que se han empleado sobrantes de dosis para vacunar, por ejemplo, a jubilados de mutuas, el técnico ha recordado que Salud limitó el uso de estos sobrantes a equipos vacunadores y grandes dependientes.

"Si en algún centro se ha hecho una vacunación fuera de lo que se ha marcado; no sabemos en todos los sitios si ha podido haber alguno en el que se ha hecho eso, pero no debería haberse hecho", ha apostillado.

Pérez ha precisado que la Consejería trabaja en la realización de un protocolo para evitar este tipo de prácticas, si bien ha incidido en que "hay que tener en cuenta que es muy difícil llegar a una cuestión que no nos consta que ha sido esa irregularidad".

Al hilo, ha reiterado que existe una plataforma informática de los Servicios Sociales en la que se dan de alta los profesionales y los residentes --incluido el personal voluntario--. Posteriormente hay que subir un consentimiento informado, lo que genera un listado de las personas que tiene que recibir la vacuna.

"Los listados se revisan", ha puntualizado, tras matizar que "lógicamente el nombre de todos los trabajadores solamente lo pueden controlar cada uno de los centros". "La clave es esa: si un trabajador está dado de alta en un programa informático, el control se hace a través de ese sistema", con lo que "no podemos legar al detalle de la última persona", con "nombre y apellidos".

Al ser preguntado por su valoración respecto a la negativa del obispo a ponerse la segunda dosis, el responsable técnico ha opinado que vacunarse es "voluntario", aunque le ha recomendado que concluya el proceso. Pero "la persona es libre de ponerse o no ponerse la segunda dosis", ha recalcado.

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CONTAGIOS

Por otro lado, Pérez ha informado de la mejoría de la curva epidemiológica y la reducción de contagios al 50 por ciento en la última semana, lo que ayudará a "aliviar" la presión de los espacios sanitarios, especialmente en cuanto a ocupación de camas y centros de Atención Primaria. De estos, solo el 25 por ciento se encuentra en nivel rojo, frente al 90 por ciento hace una semana.

En estos momentos, la tasa de positividad media en las pruebas realizadas se sitúa en el 7,2 por ciento. No obstante, ha recordado que la Región de Murcia continúa en Fase 2 y hay 25 municipios en riesgo extremo, 17 en muy alto, dos en medio-alto y solo uno en bajo, por lo que ha pedido a la sociedad que continúe respetando las medidas para evitar el avance del virus.

PROCESO DE VACUNACIÓN

La Región es de las comunidades que acumula un mayor porcentaje --el 99,4%-- en el proceso de vacunación, con 75.792 dosis administradas, de las que 24.312 corresponden a la segunda.

Este lunes llegaron 23.810 dosis, 14.000 de ellas de Pfizer, 6.170 de AstraZeneca y 3.600 de Moderna. Así, "el proceso de vacunación continúa de momento sin incidencias".

Pérez ha desmentido asimismo información publicada en medios online acerca de la aparición de varios casos graves de encefalitis tras la administración de la vacuna.

"Esta información no se ajusta en absoluto a la realidad", ha apuntado, tras lo que ha señalado que desde el inicio de la campaña los efectos adversos registrados "han sido mínimos" y "no se ha dado ninguna reacción que no estuviera previamente descrita en los ensayos clínicos".