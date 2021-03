Cs no se reunirá para revisar el acuerdo de Gobierno de la Glorieta mientras el PP no cese a Coello

Ciudadanos no cree necesaria una reunión sobre el pacto de gobernabilidad con el partido conservador en el municipio de Murcia, recuerda que sigue esperando el cese de Coello y llama a todos los concejales de Murcia a trabajar por los murcianos y evitar juicios de valor y enfrentamientos que no conducen a nada positivo. La formación recuerda que una amplia mayoría de murcianos entiende que el concejal Coello debe ser cesado porque no cabe ninguna otra salida.

Respecto a las investigaciones de la Fiscalía y la UDEF, la única postura aceptable y que defiende es la de una máxima colaboración y transparencia de todos los concejales. La formación liberal llama a los concejales del equipo de Gobierno a afrontar las pesquisas con normalidad democrática, la máxima transparencia y una colaboración exquisita con la Justicia. Igualmente, Ciudadanos pide al PP Regional que se desmarque de las declaraciones de su grupo municipal en Murcia, y sean respetuosos con la presunción de inocencia.

Ciudadanos tiene un código ético y unos principios que impedirían a ningún cargo continuar si resultara imputado o investigado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Pero esa imputación no la puede hacer el PP -que no resulta ejemplar en caso de que los imputados sean de su partido- con una nota de prensa.