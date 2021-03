La Región suspende "de forma inmediata" la administración de la vacuna AstraZeneca, tras aplicar 21.677 dosis

La Región de Murcia ha suspendido "de forma inmediata" la administración de la vacuna AstraZeneca, después de que el Ministerio de Sanidad informara en una reunión urgente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que, de forma preventiva, no se aplicarán más dosis de este laboratorio en el país.

En concreto, en la Región se han administrado un total de 21.677 dosis de esta vacuna, que están registradas en el sistema, a las que se sumarán las que se estaban administrando esta tarde y cuya aplicación se ha suspendido de forma inmediata, según informaron fuentes de la Consejería de Salud en un comunicado.

Los grupos de población que han recibido esta vacuna son los numerados como 6a (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado); 6b (docentes de Educación Infantil y Especial); 6c (Educación Primaria y Secundaria) y 3b (estudiantes sanitarios, fisioterapeutas, terapeutas y medicina legal y forense, entre otros).

En la Región de Murcia no se ha notificado ninguna reacción adversa fuera de las establecidas en la ficha técnica de la vacuna.

El Ministerio de Sanidad ha explicado que se trata de una medida de precaución sometida a un estudio científico, "teniendo en cuenta que el balance beneficio/riesgo es favorable a la vacuna".

Sanidad suspende la administración de la vacuna de AstraZeneca contra la covid

España va a suspender de manera temporal la administración de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca, tras detectarse en otros países varios casos de trombosis en personas a las que se le habían administrado esta vacuna, según han confirmado a Europa Press.

Así se ha acordado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado de manera urgente este lunes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y en el que han participado los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas.

Esta decisión ya ha sido adoptada por Francia, Alemania, Iralia, Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia, Tailandia e Irlanda. Además, comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía han suspendido cautelarmente también la inoculación de esta vacuna.

Precisamente, el pasado sábado Galicia realizó una vacunación masiva con Astrazeneca en 14 puntos diferentes con casi 15.000 dosis administradas entre personas de 50 a 55 años.

Actualmente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que se va a volver a reunir este martes, está estudiando los eventos trombóticos notificados, si bien ha señalado que, por el momento, no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, "que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna".

Del mismo modo, el pasado viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) seguró que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. "Hay personas que mueren todos los días, por lo que es normal que haya personas que han sido inmunizadas y mueren. Los informes disponibles hasta ahora no establecen una relación directa con los trombos ya que este porcentaje se ha observado también entre la población general", dijo la subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simão.