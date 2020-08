La Región suma 86 positivos PCR y 21 personas ingresadas más en los hospitales

El parte epidemiológico del lunes suma 86 personas que han dado positivo en la prueba PCR respecto al balance anterior, mientras que el número de ingresados en centros hospitalarios también ha aumentado en 21 pacientes, llegando hasta los 98 ingresos.

Según ha informado la consejería de Salud, de los 86 nuevos casos, 8 más que el domingo, 40 se han registrado en Murcia, 24 en Lorca, 9 en Cartagena, 3 en Mazarrón y 2 en Totana.El resto son positivos localizados en varios municipios.

Actualmente, hay 1.545 personas afectadas por Covid-19 en la Región de Murcia, 39 más que el parte anterior, debido a que hay 86 positivos nuevos en prueba PCR menos las 47 personas que se han considerado curadas en el día de ayer por parte de las autoridades sanitarias.

De esos 1.545 afectados, 1.447 están en aislamiento domiciliario, 18 más que el día anterior y 98 en centros hospitalarios (21 más que el balance previo), de los que 15 están en la UCI (3 más que el parte anterior). La cifra de fallecidos sigue en 154 víctimas desde el inicio de la pandemia.

Respecto a las pruebas realizadas, durante este lunes se practicaron 829 PCR y 32 test de anticuerpos.

Audio

Positivo del novio en una boda

El novio de una boda celebrada el pasado 15 de agosto en un salón de celebraciones de la Región de Murcia ha dado positivo por coronavirus, lo que ha obligado a los 170 invitados del evento a guardar la cuarentena ante un posible contagio.

Preguntado por los medios respecto a este extremo, López Miras ha señalado que ya han sido localizados todos los invitados, que se están sometiendo a las correspondientes pruebas, y "de momento" solo hay un caso positivo, el del novio.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha incidido en que todas las personas que acudieron a la boda tienen que guardar la cuarentena porque "hasta que no pasen 14 días no está claro" si han sido contagiados, y ha aclarado que por ahora no se puede hablar de un brote porque solo hay una persona que ha dado positivo.

Villegas ha manifestado, asimismo, que en el caso del novio el contagio se produjo en el trabajo.