La Región registra un nuevo fallecido y 566 nuevos positivos en las últimas 24 horas

La Región de Murcia registró ayer un nuevo fallecido por Covid-19, con lo que ya son 192 en toda la pandemia del SARS-CoV-2 en una jornada en la que se han notificado 566 nuevos casos de contagios de la enfermedad, once más que el día anterior, informa la Consejería de Salud según el último parte epidemiológico.

El número total de afectados en esta comunidad alcanza la cifra de 7.680, es decir, 251 más que el día anterior, mientras que las personas ingresadas en hospitales murcianos suben a 314 con los dos que ayer se les dio el alta en centros sanitarios de esta comunidad, si bien las UCIs continúan con las mismas 59 personas que los días de atrás.

Un total de 4.047 personas recibieron ayer la notificación de que habían dado negativo a la prueba del Covid, ya sea por PCR o serológica, y a 312 se les ha informado de que estaban ya curados porque habían pasado la enfermedad, una situación en la que se encuentran 7.349 personas en esta pandemia.

En cuanto al curso escolar, desde el 14 de septiembre hay 43 profesores en aislamiento domiciliario, 187 alumnos también en esa situación y 18 centros educativos con un total de 20 casos Covid-19 de tres docentes y 17 alumnos en una comunidad con 280.000 alumnos y 27.000 docentes.

Los últimos casos se han dado en los colegios "Nuestra Señora de la Salud" de Alcantarilla) y Jesús María de Murcia con tres alumno positivos, dos en el primero y uno en el segundo, de entre 3 y 4 años.

En el de Alcantarilla, al tratarse de un grupo de convivencia estable, pasa a aislamiento toda la clase, es decir, el positivo de 3 años, 2 docentes y 3 alumnos, ya que no habían asistido la totalidad de alumnos a clase, lo mismo que en el centro educativo murciano, si bien en este caso han sido dos docentes y 15 alumnos, aunque al igual que en Alcantarilla, no habían asistido todos los de la clase. En cuanto al positivo de 4 años del centro educativo de Alcantarilla, pasa a aislamiento toda la clase, tanto el positivo, como los 2 docentes y 7 alumnos (No había asistido la totalidad de alumnos a clase)