La Región registra 16 fallecidos en las últimas 24 horas y ya duplica los muertos de la primera ola

La Región de Murcia ha registrado 16 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más alta de toda la pandemia, y la cifra total de muertos por Covid-19 desde el inicio, 362, supone ya más del doble de los registrados en la primera ola. Además, los dos hospitales del área metropolitana de Murcia están en situación "crítica" y la Comunidad se encuentra en "riesgo extremo".

Así lo han hecho saber en rueda de prensa el consejero de Salud, Manuel Villegas, y el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno, en la que han expuesto que la situación en la Región es "muy preocupante".

"Son muchas las personas que están muriendo y, en muchos casos, el origen son conductas que se podían haber evitado", según Celdrán, quien ha defendido la medida adoptada este miércoles, que ordena el cierre de todo el sector de la hostelería a partir del próximo sábado durante, al menos, 14 días.

El Comité de Seguimiento del Covid tomó esta "complicada" y "cuestionada" decisión que supone un "duro impacto", pero la ha justificado porque "las cifras no pueden ser más preocupantes" y porque están "avaladas por los expertos".

Villegas ha explicado que la Región se suma así a otras comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, Asturias, Castilla y León, Galicia y La Rioja que ya habían decretado estas medidas, ordenando el cierre de establecimientos hosteleros para contener los contagios.

"Esta decisión, como todas las tomadas por el Comité de Seguimiento, se basa únicamente en criterios epidemiológicos y, además, está avalada por la comunidad internacional", según el consejero. Ha recordado que, mientras la tasa de incidencia bajaba un 8% en los municipios en los que se volvía a la fase 1 flexibilizada, en el resto de localidades subía un 14%.

Esta situación "crítica", según Villegas, es la que ha llevado al comité a decretar esta suspensión temporal. No obstante, ha señalado que se analizará diariamente su evolución y se recobrará la actividad "en cuanto la situación lo permita". Sin embargo, ha señalado que esta medida "no servirá de nada si no va acompañada por la responsabilidad social".

Ha explicado que hay dos hospitales en situación "crítica", los dos situados en el área metropolitana de Murcia, y están derivando pacientes a otros hospitales de la Región, obligando a suspender actividad que no es esencial. En el resto de hospitales, señala que la situación está "contenida" y mantienen una actividad "normal". Así, los del área de Cartagena y del Mar Menor son los que "mejor están". Sin embargo, si la evolución "no se para" podría llegar a una situación "crítica" en el plazo de una semana, según Villegas.

"Todos somos conscientes de que la hostelería no es la responsable de la situación" actual, según Villegas. Al contrario, ha aclarado que los responsables "somos las personas que, en esos momentos, interactuamos entre nosotros y no llevamos la protección adecuada". Por eso, ha pedido a la población que se quede en casa, limite su vida social "desde hoy mismo", sin esperar a que se cierre la actividad de la hostelería el sábado.

Cómputo de casos en la hosteleria

Villegas ha destacado que el porcentaje de brotes que surge en la hostelería es pequeño, porque solo se contabilizan los brotes entre mesas distintas. Sin embargo, no se computan los contagios miembros de una misma familia que han ido a comer a un restaurante, sino que figura como brote familiar.

"Cuando quedamos con amigos y vamos al ocio, que representa prácticamente el 20% de las infecciones, el contagio no se produce cuando vamos por la calle ni cuando vamos al teatro, sino cuando entramos a un restaurante a comer todos juntos, y eso cuenta como contagio por ocio porque hemos ido al teatro o por la calle", explica.

Asimismo, ha señalado que no hay prácticamente contagios en el comercio porque la gente va con mascarilla y se desinfecta las manos al entrar, siempre que se cumplan los aforos. "Tampoco hay prácticamente brotes en el sistema educativo", según Villegas, quien explica que es algo que se está aprendiendo en la segunda ola.

Ha reconocido que teme que las reuniones en bares se trasladen a otros espacios y, por ese motivo, la Comunidad ha pedido a los ayuntamientos que se acoten las zonas de jardines y parques para evitar reuniones.

Por otro lado, Villegas ha avanzado que hay que "esperar un poco" para ver cómo evolucionan las medidas para estudiar una posible prórroga del confinamiento perimetral.

Residencias de mayores

El consejero ha explicado que hay 11 residencias de mayores afectadas en la Región, todas ellas medicalizadas con más de 220 profesionales para dar toda la asistencia sanitaria que precisan los residentes. Hay 322 residentes afectados, con 34 fallecimientos, y 81 trabajadores contagiados. Los que tengan que estar hospitalizados se trasladarán al centro que le corresponda, ha señalado.

Al principio, ha recordado que se hacía un cribado de todo el personal y los residentes en cuanto aparecía un caso pero, desde esta semana, se va a hacer el test de antígenos cada cuatro días en todas las residencias aunque no tengan brotes para detectar la presencia del virus de forma precoz.

Confinamiento domiciliario

Por otro lado, Celdrán ha reconocido que, de momento, carecen de información sobre un confinamiento más amplio por parte del Gobierno de España, a pesar de que ha aparecido en algunos medios de comunicación.

No obstante, ha recordado que el Ejecutivo murciano está denunciando "continuamente" la "falta de iniciativa por parte del Gobierno de España en medidas que se deberían tomar con el liderazgo estatal, como en otros países". En España, lamenta que "estamos abandonados por un Gobierno que no traslada ninguna información" a las comunidades.

Villegas ha señalado que el Gobierno murciano propone desde el principio que el confinamiento domicilario "hay que hacerlo, por lo menos, en toda la nación" porque "no tiene sentido que una comunidad plantee esta medida 15 días, con el desgaste que esto supone desde el punto de vista social y económico" y que, una vez transcurrido ese plazo, "se abran las fronteras y llegue gente con una incidencia acumulada tres o cuatro veces superior de la comunidad autónoma anexa".

Ha reconocido que algunas comunidades querían plantear esta posibilidad en el Consejo Interterritorial de este miércoles, pero no hubo oportunidad de valorarlo.

En el caso de que se apruebe finalmente un confinamiento domiciliario, ha reconocido que es una posibilidad mantener la Educación y los sectores críticos, tal y como se ha hecho en algunos países europeos. "Si llega el momento de que se plantea la medida en todo el Estado, nosotros diremos nuestra opinión", según Villegas.

Sanciones impuestas por Salud

Finalmente, Villegas ha explicado que la Consejería de Salud ha impuesto más de 26.000 sanciones en toda la Región por el incumplimiento de las medidas. La gran mayoría de los incumplimientos es por no usar la mascarilla o por un uso inadecuado de la misma.

Ha reconocido que calcular el importe es "delicado" porque "depende mucho del atestado, de si el infractor tiene agravantes o de si es una reincidencia". Además, existe la posibilidad del pago anticipado. No obstante, ha recordado que las cuantías oscilan entre los 100 y los 600.000 euros.