La Región de Murcia homenajea a los 151 fallecidos por Covid-19 en la Comunidad

La Comunidad Autónoma, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, ha organizado un homenaje a las 151 víctimas mortales del Covid-19 en la Región, así como a sus familiares, a aquellos que han pasado la enfermedad y han conseguido vencerla, y también a los que trabajan cada día desde primera línea de batalla para hacerle frente, con una misa funeral en la Catedral de la capital murciana y un acto institucional en la Plaza del Cardenal Belluga, corazón de la ciudad.

Al acto han asistido unas 150 personas, entre ellas autoridades civiles; representantes de los agentes sociales y del tercer sector; víctimas, procedentes de diversos municipios; así como los representantes de diferentes colectivos, sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, personal de limpieza o del transporte, entre otros.

Se da la circunstancia de que el obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, que era el encargado de oficial la misa funeral, no pudo hacerlo ya que esa misma mañana dio a conocer que se encontraba en cuarentena de forma preventiva, ya que el pasado martes coincidió en un acto con una persona que ha dado positivo en un PCR de coronavirus.

Por ese motivo, el arzobispo emérito de Burgos, monseñor Francisco Gil Hellín, ha sustituido en la ceremonia, que comenzó minutos después de las 20.00 horas, a Lorca Planes en la misa funeral que la Diócesis de Cartagena por los fallecidos por Covid-19.

Posteriormente, los asistentes han salido a la Plaza del Cardenal Belluga donde ha tenido lugar un acto civil organizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la colaboración del Ayuntamiento de Murcia.

En un escenario blanco, se ubicó un olivo que será plantado en unos días en un lugar señalado de Murcia, donde recordará a los fallecidos por la pandemia.

Asimismo, a los pies del olivo, se colocaron 151 velas en recuerdo de cada una de las víctimas mortales durante la pandemia en la

Región de Murcia, y se descubrió una placa, sin escudos ni leyendas institucionales, que recordará el afecto de la Región de Murcia a los fallecidos.

En la plaza se puede leer: 'En memoria de todas las personas que perdieron la vida a causa de la pandemia Covid-19 en la Región de Murcia. Siempre en nuestro recuerdo y nuestro corazón. Murcia, 22 de julio de 2020'.

Desde el Gobierno regional han querido recordar que "luchar contra la pandemia es tarea de todos, es un compromiso irrenunciable de nuestra sociedad para no volver a vivir situaciones como la padecida, para no volver a vivir el dolor de 151 familias que han perdido a uno de los suyos, y para que la Región de Murcia no llore de nuevo a ninguno de los nuestros".

Durante el acto, hubo intervenciones en nombre de todos los colectivos que luchan en primera línea contra la pandemia y en nombre de todas las víctimas y sus familiares. También hubo un recuerdo para el músico y cantautor murciano, José María Galiana, fallecido a consecuencia del Covid-19.

Asimismo, durante el homenaje participaron el cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la cantante y compositora murciana Ruth Lorenzo, quien interpretó 'Miedo'.

El acto ha finalizado con un minuto de silencio acompañado por el toque de difuntos de las campanas de la Catedral, un sonido que se escucha en muy pocas ocasiones, y con el que se expresó "el dolor, el pesar, el sentir de toda una Región que llora a los suyos, les honra y que desea que, con la responsabilidad de todos, nunca más volvamos a tener que enfrentarnos a algo así".