La región bate su récord con 456 contagios y dos nuevos fallecidos en las últimas 24 horas

Un hombre de 58 años con patologías previas, de Cartagena, y una mujer de 83 años, también con patologías previas, de Fuente Álamo, han fallecido en las últimas horas por Covid-19, con lo que la cifra de fallecidos asciende en la Región de Murcia a 168, en una jornada con 456 pruebas que han dado positivo y 3.099 negativo, informa la Consejería de Salud.

De las 456 personas que han dado positivo a Covid-19 en la Región de Murcia, 238 se les ordenó aislamiento domiciliario, 23 ingresaron en un centro sanitario y seis en UCI, mientras que 193 se les dio el alta por haber pasado ya la enfermedad.

El número de casos positivos en el día de ayer fue de 456; los casos confirmados desde el inicio del brote son 12.040; las personas afectadas actualmente son 5.452; en aislamiento domiciliario hay 5.11; los ingresos totales en hospital son 337; los ingresos en UCI son 62; las personas curadas, 4.714 y las pruebas PCR realizadas 178.222 y 65.575 de anticuerpos

De los 456 nuevos casos, 103 corresponden al municipio de Murcia, 77 a Lorca, 50 a Cartagena, 37 a Molina de Segura, 26 a Mazarrón, 20 a Las Torres de Cotillas, 14 a Torre Pacheco, 13 a Totana, 12 a Archena, 11 a Alguazas, 10 a Alcantarilla, 10 a La Unión, 9 a Jumilla, 9 a San Pedro del Pinatar, 8 a Lorquí, 7 a Mula, 5 a Caravaca de la Cruz, y 5 a Yecla . El resto están repartidos entre diversas localidades.

Septiembre ya ha superado a agosto en número de fallecidos por Covid

El mes de septiembre ya ha superado al de agosto en número de fallecidos por Covid-19 tras la muerte hoy de dos personas, con las que ya son nueve las que no han podido superar la enfermedad en el actual mes, frente a las 8 del anterior, según el último informe epidemiológico.

En el mes de julio solamente falleció una persona el primer día, y dos en junio los días 3 y 8, mientras que en mayo fueron 9, las mismas que en esta segunda oleada.

Jumilla encabeza la incidencia de la enfermedad, con 640.6 en los últimos siete días, seguido por Lorquí, Lorca, Totana y Las Torres de Cotillas. Por el contrario, Ulea, Ricote, Campos del Río y Albudeite no presentan incidencia alguna.

Las estadísticas muestran nula incidencia en el barrio lorquino de San Cristóbal, lo cual no quiere decir que allí no haya casos de Covid-19, sino que siendo un barrio con mucha inmigración y casos positivos, se computan en San Diego porque San Cristóbal no tiene ni centro de salud ni ninguna infraestructura sanitaria, al margen de que la transmisión es comunitaria y el virus está repartido por todos los barrios de este municipio, que son más de los cuatro que figuran en la estadística.