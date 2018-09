El Real Murcia, con gol de Curto, rompe la muralla de un pobre Ibiza (1-0)

Tras las buenas sensaciones dejadas ante el Recreativo de Huelva, a pesar del empate, volvía el Real Murcia a Nueva Condomina para enfrentarse al Ibiza. El conjunto grana arrancó el partido siendo fiel al estilo que había desarrollado como local en sus anteriores compromisos. La primera media hora de partido fue de un dominio total de los de Manolo Herrero, que sólo realizó un cambio en el once inicial con la entrada de Maestre por Miñano, que buscaban de forma continua, por ambas bandas, la portería visitante y el guardameta Álex se convirtió en la figura de su equipo evitando que Manel o Daniel Aquino marcaran un gol que habría transmitido tranquilidad a los locales.

El paso de los minutos fue haciendo mella en un equipo como el Murcia que iba perdiendo fuelle debido al intenso calor que hacía y los visitantes comenzaron a tener más el balón aunque no llegaban a concretarlo en forma de peligro ante la portería de un Ian Mackay, que fue recibido con una gran ovación por la afición local. Una muestra del calor existente es que el minuto 30 el colegiado tuvo que parar el partido para que los jugadores pudieran hidratarse. En los instantes finales del primer acto el cuadro local volvió a meter una marcha más al partido aunque no consiguió el fruto del gol con lo que se llegó al descanso con un 0-0 que no hacía justicia a lo vivido sobre el terreno de juego.

La segunda mitad tuvo un arranque calcado a los primeros 45 minutos con un Real Murcia buscando el gol ante un rival que esperaba a los locales para intentar armar el contragolpe. Álex Corredera tuvo la primera ocasión mientras que por las bandas tanto Heber Pena como Jesús Alfaro buscaban llevar el peligro. Un partido más Dani Aquino se puso el mono de trabajo para tomar las riendas de juego. Pasado el primer cuarto de hora Manolo Herrero hizo el primer movimiento dando entrada en el campo a Víctor Curto. El técnico visitante, Antonio Méndez, dio entrada en el terreno de juego al italiano Marco Borriello en el minuto 67 buscando ofrecer otro aire a un equipo que poco a poco se iba metiendo cada vez más atrás. El calor comenzó a pasar factura y con el paso de los minutos las piernas de los jugadores estaban más pensadas y se hacía más difícil crear juego e incluso ocasiones de gol, que sólo podría hacer su aparición en una acción aislada. Pese a todo el peso del juego lo seguía llevan un Murcia que continuaba creyendo en la victoria ante un equipo que, con el permiso del colegiado, comenzó a emplearse con más dureza para frenar las acciones de los locales. En la recta final Herrero quitó del terreno de juego a Heber Pena y Corredera, prácticamente desaparecidos, para dar entrada a Josema y Armando buscando mayor frescura en el juego. Los jugadores baleares ofrecieron en los minutos finales, una vez más con el permiso arbitral, un pobre espectáculo con provocaciones constantes e incluso alguna agresión que el colegiado sólo dejó en amarilla. En el minuto 88 un lanzamiento de Dani Aquino golpeó en la mano de un jugador ibicenco dentro del área que el árbitro señaló como penalti que se encargó de transformar Víctor Curto, haciendo justicia a lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego hasta ese momento.

Tras el gol los visitantes se dieron cuenta que había portería al otro lado del campo y buscaron el empate poniendo aunque no lograban crear peligro. Al final el fútbol fue justo con quien quería ganar ante un rival que sólo buscaba no perder. Primera victoria de la temporada en Nueva Condomina para los de Manolo Herrero que siguen invictos tras cinco jornadas.