El Real Murcia se atasca en Ibiza (3-2)

Nuevo traspiés del Real Murcia, en este caso el conjunto grana se ha visto superado por el Ibiza, un rival directo en pelea por entrar en los puestos de play off. El conjunto de Manolo Herrero ha vuelto a ser víctima de sus errores, de su falta de concentración y el no saber adaptarse a las condiciones del terreno de juego.Los granas han tenido un mal arranque de partido que han acabado pagando en el desarrollo del encuentro. Herrero apostó por un equipo en el que volvía Hugo Álvarez, tras cumplir partido de sanción, Víctor Curto salía de incio en detrimento de Manel mientras Santi Bernal ocupaba el puesto de Josema, el jugador más regular durante la temproada.

De salida volvieron a jugar Diego Parras, Miguel Díaz y Jeisson Martínez, los fichajes en el mercado invernal. Al igual que sucediera una semana antes en el Nuevo Colombino los despistes defensivos han sido claves en la derrota de un equipo que, cuando tenía más cerca soñar con el empate, ha vuelto a ser víctima de un error para encajar el 3-1 aunque un gol de Miguel Diaz, a falta de tres minutos para el final, ha servido para devolver la ilusión a los aficionados grana que veían el partido por televisión y los casi cincuenta valientes que se han presentado en Can Misses para volver a demostrar que "este equipo no camina solo".

En la primera mitad el Real Murcia iba a ir de menos a más. En los primeros compases de juego el conjunto local iba a tener más presencia en el área contraria, pero conforme iba a ir transcurriendo los minutos los granas iban a crecer en el partido. Pero el que iba a golpear primero iba a ser la UD Ibiza, que tras una recuperación en tres cuartos iba a lograr adelantarse con un tanto de su pichichi, Rodado. Tras ese gol, iba a comenzar a buscar la reacción los pimentoneros, primero con un remate de Armando desde lejos que atrapaba en dos tiempos el guardameta rival, y después con un remate cruzado de Jeisson que se marchaba por muy poco y que se convertía en la ocasión más clara de la primera mitad. Pero en el último instante de la primera mitad iba a llegar el 2-0 tras un remate de Ferrán Giner tras un centro lateral.

Ya en la segunda mitad, el Real Murcia iba a reaccionar teniendo la iniciativa en el juego y con un tanto de Armando Ortiz tras una falta directa desde la frontal. A partir de dicho tanto el conjunto grana iba a tener las mejores opciones en ataque. Josema no iba a poder aprovechar un fallo en la salida de balón del guardameta Lucas. Jeisson también iba a tener varias internadas por el costado zurdo, pero no iba a poder resolver sobre la portería contraria. En estos instantes parecía estar más cercando el empate a dos. Pero el jarro de agua fría iba a llegar en los últimos compases de juego, cuando Jordi Sánchez, aprovechando un error de Hugo Álvarez, iba a superar con un balón bombeado sobre Ian Mackay logrando 3-1, dando prácticamente por cerrado el encuentro. Pero Miguel Díaz se negaba a esto, consiguiendo el definitivo 3-2. A pesar de buscar con toda la artillería en los últimos compases no se iba a mover el resultado, no pudiendo conseguir ningún punto en su visita a la isla balear.